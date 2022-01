Der FC Holzhausen zeigt sich bei 4:1-Sieg in guter Frühform

Gelungener Test in Empfingen

1 Die SG Empfingen (rote Trikots) wehrten sich wacker gegen den Verbandsliga-Tabellenführer FC Holzhausen. Foto: Wagner

200 Zuschauern haben in Empfingen ein tolles Testspiel zwischen Landesligist SG Empfingen und Verbandsliga-Tabellenführer FC Holzhausen gesehen. Beide Trainer hatten nichts zu meckern, und ein Spieler glänzte dabei besonders.















SG Empfingen - FC Holzhausen 1:4 (1:1, 1:3). Kurzfristig verlegt wurde das erste Testspiel beider Mannschaften auf den Kunstrasenplatz in Empfingen, wo das interessante Derby knapp 200 Zuschauer anzog. Geeinigt hatten sich die Verantwortlichen auf eine Spielzeit von dreimal 30 Minuten. Das hatte den Vorteil, dass die Trainer dem gesamten Kader einen Einsatzzeit von circa 60 Minuten geben konnten.

FC Holzhausen deutlich überlegen

Der Verbandsliga-Tabellenführer zeigte sich deutlich überlegen und gewann verdient mit 4:1. Empfingens Philipp Wolf musste dabei auf die angeschlagenen Christian Gier, Dominik Bentele und Trick verzichten, während das Duo Pascal Reinhardt und Emanuele Ingrao auf Marc Wissmann, Nils Schuon vom Stammpersonal nicht zum Einsatz brachten. Torwart Henning Schwenk hatte ja zuvor seinen Abgang zum Oberligisten FC Villingen 08 bekannt gegeben. Die Gastgeber dagegen wird Dominik Bentele am Ende der Saison Richtung Albstadt verlassen.

Überraschender Ausgleich

Die Gäste legten furios los, und schon nach 30 Sekunden traf Marcel Sieber gegen noch nicht geordnete Platzherren zum frühen 0:1. In der Anfangsphase konnte einem Angst und Bange werden, so dominant war der Gast. Deshalb war überraschend, dass der schnelle Nikolai Scheurenbrand mit einem langen Ball davonzog, auch noch Kevin Fritz düpierte und zum Ausgleich einschob.

Mathias Müller glänzt

Die SG Empfingen konnte sich im ersten Drittel beim glänzend haltenden Mathias Müller im Kasten und dem fast fahrlässigen Chancenumgang des Verbandsligisten bedanken, nicht höher im Rückstand zu liegen. Nachdem beide Mannschaften zu Beginn der zweiten 30 Minuten im Block gewechselt hatten, waren in der Folge die Gastgeber etwas besser im Spiel. Die Mannen von Pascal Reinhardt und Emanuele Ingrao blieben aber in puncto Kombinationsspiel und Ballsicherheit überlegen und scheiterten mehrmals am gut haltenden Mathias Müller im SGE-Kasten.

Felix Plocher trifft aus der Distanz

Da versuchte es Felix Plocher einfach mal aus der Distanz und traf prompt zum 1:2. Der schon gut aufgelegte Pascal Schoch eroberte wenig später mit einem guten Körpereinsatz die Kugel, seine Traumflanke konnte Fabio Pfeifhofer gekonnt zum Zwei-Tore-Vorsprung einköpfen. Das letzte Drittel begann wieder mit einer Müller-Parade, während auf der Gegenseite Philipp Kress eine der wenigen Empfinger Gelegenheiten hatte, in Kevin Fritz aber seinen Meister fand. So dauerte es bis kurz vor Ende des guten Spiels, ehe Pascal Schoch seine gute Leistung mit dem auch in dieser Höhe verdienten 1:4 krönte.

Trainerstimmen

Philipp Wolf (SG Empfingen): "Insgesamt bin ich mit der Leistung zufrieden. Es war unser erstes Spiel, und bei circa 60 Minuten Einsatz aller Spieler hab ich viel gesehen. Natürlich waren die Gäste im Zweikampf griffiger und hatten weit mehr vom Spiel, aber das ist zu diesem Zeitpunkt normal. Das Ergebnis war dann auch fast zweitrangig."

Pascal Reinhardt (FC Holzhausen): "Ich bin zufrieden, die Intensität war hoch, und wir haben gut gegen den Ball gearbeitet. Wir wollten circa. fünf Sekunden nach Ballverlust wieder in Besitz des Spielgeräts kommen, das hat ganz gut funktioniert. Natürlich waren wir noch etwas zu nachlässig im Umgang mit den vielen Chancen, aber das war beim ersten Match zu erwarten."

Emanuele Ingrao (FC Holzhausen): "Wir konnten in jedem Drittel ein anderes System ausprobieren, das hat erstaunlich gut geklappt. Diese Prinzipien zeigten sich mehrfach in guten Aktionen. Nils Schuon zwickt noch die Ferse, aber ich denke er ist bald einsatzbereit. Der Test hat seinen Zweck voll erfüllt."

Mannschaften

SG Empfingen: Matthias Müller, Daniel Schima, Matthias Mock Marcel Trick, Uwe Heckele, Timo Theurer, Philipp Kress, Max Blocher, Nikolai Scheurenbrand, Panagioris Karapidis, Pascal Seil; eingewechselt: Fabian Singer, Dennis Rebmann, Nico Rebmann, Sergen Erdem, Sonay Erdem.

FC Holzhausen: Kevin Fritz, Sven Ramic, Luca Pantel, Domenico Mosca, Janil Michel, Fabio Pfeifhofer, Laurin Huss, Max Brendle, Marcel Sieber, Oliver Grathwohl, Andrej Schlecht; eingewechselt: Marius Oberle, Pascal Schoch, Marius Helmke, Felix Plocher, Julian Oberle, Simon Bok.

Statistik

Tore: 0:1 (1.) Marcel Sieber, 1:1 (8.) Nikolais Scheurenbrand, 1:2 (53.) Felix Plocher, 1:3 (58.) Fabio Pfeifhofer, 1:4 (80) Pascal Schoch.

Schiedsrichter: Mathias Kraus.

Assistenten: Thomas Horvat, Halil Ibrahim Dagistanli.

Zuschauer: 200.