Gelungener Start: So bringt der Weihnachtsmarkt erste Adventsstimmung nach Lahr

Der Auftakt ist gelungen, der Weihnachtsmarkt auf dem Museumsplatz ist eröffnet. Viele sind am Freitagabend gekommen, um Musik zu lauschen oder den ersten Glühwein zu genießen.

Ein Hauch von Glühwein liegt über dem Museumsplatz. Der Lahrer Weihnachtsmann, seit 20 Jahren verkörpert vom Hausacher Jürgen Clever, spaziert über den gerade eröffneten Weihnachtsmarkt. „Hast du ein Geschenk für mich?“, fragt ihn ein Jugendlicher. „Wann gibt es denn die Geschenke?“, will der Weihnachtsmann von seinem Gegenüber mit gespielt strenger Stimme wissen. „Am 24. Dezember?“, antwortet der Jugendliche fragend. Da muss der junge Mann wohl noch etwas auf die heißbegehrte Playstation 5 warten.

Doch die Gäste bei der dritten Ausgabe des ehrenamtlich organisierten Weihnachtsmarkts kamen beim Auftakt am Freitag dennoch – auch rund vier Wochen vor Heiligabend – in Weihnachtsstimmung.

Schwanauer Verein Pfötchenhilfe ist zufällig auf den Markt gestoßen

Während sich die jungen Sängerinnen und Sänger des Sophie-Scholl-Kindergartens in Kippenheimweiler noch auf ihren Auftritt mit „Stern über Bethlehem“ vorbereiten, werden an den rund 30 Ständen bereits die ersten Accessoires und Geschenke verkauft. Wieder beteiligen sich überwiegend Privatpersonen, Vereine und Kindergärten sowie Schulen am Kunst-, Kreativ- und Karitativmarkt.

Die Lahrerin Franziska Köhler alias „Frau Bolle“ verkauft an ihrem Stand Handtaschen und Accessoires aus Wollfilz. Sie ist bereits zum dritten Mal mit dabei und mag den Markt sehr. Es sei eine tolle Stimmung, auch die Musik gefällt ihr gut. Sie freue sich, dass Lahr wieder einen Weihnachtmarkt hat.

Nur zwei Meter weiter hat die „Pfötchenhilfe Schwanau – Felle in Not“ ihren Stand aufgebaut. Der Verein setzt sich für notleidende Tiere ein. Die Mitglieder des Tierschutzvereins verkaufen verschiedene Produkte, darunter Holzfiguren und Adventskränze, die Mitglieder und Unterstützer eigens gefertigt haben. „Wir sind aus Zufall auf den Markt aufmerksam geworden“, erklärt Vereinsvorsitzende Iris Jehle.

Die Lahrer freuen sich, dass sie endlich einen richtigen Weihnachtsmarkt haben

Einige Menschen stehen derweil vor einem Stand, an dem die Bürgermeister Guido Schöneboom und Tilman Petters Selbstgebasteltes für den guten Zweck verkaufen, später gesellt sich auch Oberbürgermeister Markus Ibert dazu. Ein junger Besucher interessiert sich für einen Draht-Tannenbaum, in dessen unterem Teil eine Praline steckt. „Die Schokolade darfst du erst an Heiligabend rausholen“, erklärt Schöneboom dem kleinen potenziellen Kunden.

Die Imkerei Meier aus Allmannsweier ist bereits zum dritten Mal dabei. Der noch junge Lahrer Weihnachtsmarkt gehört für Katharina und Benjamin Meier bereits zum Pflichtprogramm. Parallel gab es einige Weihnachtsmärkte, aber die Meiers haben sich an diesem Wochenende für Lahr entschieden. „Wir wollen lokal bleiben“, erklärt Katharina Meier. Die Imkerei bietet an ihrem Stand alles rund ums Thema Honig an: „Honiglikör, Honigwein, Honigseife und vieles mehr.“

Der frisch gegründete Lions Club Lahr Schwarzwald ist zum ersten Mal dabei und bietet Raclette und Gulasch an – „alles zu einem guten Zweck“, wie Stephanie Hillemanns, die Presseverantwortliche des Clubs, erzählt. „Mit dem Geld werden wir eine Seniorenbank in Lahr finanzieren“, sagt Vizepräsident Arno Balk. Dass das eingenommen Geld für eine Seniorenbank reicht, davon sind die Mitglieder des Lion Clubs überzeugt: „Wir sind die einzigen hier, die so eine leckere Gulaschsuppe anbieten“, sagt Hillemanns. „Warum sollte das nicht klappen“?

Einen vielversprechenden Start verzeichnet offenbar auch der Glühweinstand der Lahrer Werbegemeinschaft. Das bestätigt Wolfgang Kälble – das sei ja auch kein Wunder bei dieser Atmosphäre, sagt er.

Gerade spielt das Horn-Ensemble der Städtischen Musikschule auf der Bühne gegenüber einige ruhige Weisen. Der Platz ist gut gefüllt, aber ohne das Gedränge, das man von anderen Märkten kennt. An einem Stehtisch hat sich eine Gruppe versammelt und genießt „den ersten Glühwein des Jahres“. Der heutige Abend sei ein idealer Auftakt in die Weihnachtszeit, erzählen die vier. „Schön, dass wir in Lahr endlich einen richtigen Weihnachtsmarkt haben. Das wollen wir auf jeden Fall unterstützen.“

Am Samstag geht’s weiter

Der Lahrer Weihnachtsmarkt geht am Samstag in die zweite Runde. Geöffnet hat er bereits ab 10 Uhr, das Ende der Veranstaltung ist auf 16 Uhr angekündigt. Zudem wurde am Freitag der Adventstreff auf dem Schlossplatz eröffnet.