Gelungener Start: So bringt der Weihnachtsmarkt erste Adventsstimmung nach Lahr

Der Auftakt ist gelungen, der Weihnachtsmarkt auf dem Museumsplatz ist eröffnet. Viele sind am Freitagabend gekommen, um Musik zu lauschen oder den ersten Glühwein zu genießen.
Ein Hauch von Glühwein liegt über dem Museumsplatz. Der Lahrer Weihnachtsmann, seit 20 Jahren verkörpert vom Hausacher Jürgen Clever, spaziert über den gerade eröffneten Weihnachtsmarkt. „Hast du ein Geschenk für mich?“, fragt ihn ein Jugendlicher. „Wann gibt es denn die Geschenke?“, will der Weihnachtsmann von seinem Gegenüber mit gespielt strenger Stimme wissen. „Am 24. Dezember?“, antwortet der Jugendliche fragend. Da muss der junge Mann wohl noch etwas auf die heißbegehrte Playstation 5 warten.