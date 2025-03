Gelungener Saisonauftakt in Wallburg: Publikum klatscht und singt bei „Hans und seine Herzblutmusikanten“ begeistert mit

Angelverein und Naturzentrum arbeiten zusammen Rust schafft mehr Lebensraum für Tiere an Wasser und an Land

Am Allmendsee wurden in den vergangenen zwei Jahren viele Renaturierungsmaßnahmen umgesetzt. In Zusammenarbeit von Angelverein und Naturzentrum entstanden dort ein neues Biotop und ein Laichplatz. Geplant ist der Bau eines Insektenhotels