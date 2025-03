Die gute Vorbereitung hat sich ausgezahlt: Maike und Ronny Schwenk haben zum Jahreswechsel das Malergeschäft von Claudia und Jürgen Rehfuss in Betzweiler übernommen. Für beide Ehepaare eine Win-Win-Situation.

Zur feierlichen Übergabe waren nun extra Bürgermeister Christoph Enderle und Ortsvorsteher Hans Ulrich Wößner gekommen, dazu noch die beiden HGV-Vorsitzenden Sina Sophie Pfau und Thomas Fuchs.

Die neuen Inhaber haben sich auch bereits, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde, bei der im Sommer geplanten Gewerbeschau in Loßburg angemeldet. Und auch das Geschäftshaus in der Peterzeller Straße in Betzweiler hat schon einen neuen Anstrich bekommen – wie es sich für ein Malergeschäft gehört.

„Diese Übergabe hat wirklich reibungslos funktioniert“, wird Bürgermeister Christoph Enderle in der Pressemitteilung zitiert. Auch für die Gemeinde Loßburg sei das eine gute Lösung, denn auch diese habe immer wieder Aufträge an Handwerksbetriebe zu vergeben. Da sei ein alteingesessener Malerbetrieb hoch willkommen.

Kein Grundstück gefunden

Auch Ortsvorsteher Hans Ulrich Wößner zeigte sich laut Mitteilung mehr als zufrieden mit dem Ablauf der Übergabe. „Ich bin richtig stolz, dass wir das so gut hinbekommen haben“, wird er zitiert.

Maike und Ronny Schwenk gründeten bereits vor gut zwei Jahren in Alpirsbach ein Stuckateurgeschäft. Doch schon damals suchten die beiden eigentlich nach einem Standort in Betzweiler, fanden aber kein geeignetes Grundstück.

Für Schwenk sei die Übernahme des Malerbetriebs nun wie ein Geschenk, heißt es in der Mitteilung. Er stammt aus 24 Höfe und ist in Betzweiler zur Schule gegangen.

Gewerke passen gut zusammen

In seinem Betrieb habe man auch bislang immer wieder Malerarbeiten ausgeführt, die beiden Gewerke passten also sehr gut zusammen. Daher sei der Zusammenschluss eine richtige Win-Win-Situation, alle profitierten, wird Schwenk – der in beiden Gewerken ausbilden darf – wiedergegeben. Aktuell beschäftigen Maike und Ronny Schwenk fünf Mitarbeiter.

Claudia und Jürgen Rehfuss freuen sich zwar auf ihren Ruhestand, so ganz lassen die beiden ihren Betrieb aber noch nicht los. Claudia Rehfuss hat sich in den fast 25 Jahren zu einer Expertin für Farb- und Innenraumgestaltung entwickelt und wird auch weiterhin Kunden beraten. Und Jürgen Rehfuss verspricht, „ich helfe gerne noch ein bisschen auf den Baustellen mit“. Er freue sich aber auch darauf, nicht mehr jeden Tag viele Stunden im Betrieb verbringen zu müssen.

Die Idee zur Übergabe an Maike und Ronny Schwenk entstand laut Mitteilung bei einem „Kölsch“ auf der Kölner Fachmesse. Die beiden Ehepaare verbinde ein freundschaftliches Verhältnis, was die reibungslose Weiterführung des Malergeschäfts sicherstelle, heißt es. Insgesamt sei die Übergabe des Malergeschäfts ein gelungenes Beispiel für eine erfolgreiche Betriebsübergabe. Gerade im Handwerk, welches vielerorts mit Nachwuchsproblemen kämpfe.