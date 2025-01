Gelungene Shows: Rollschuhläuferinnen sorgen in Lahr für Begeisterung

Rollschuhläuferinnen sorgen in Lahr für Begeisterung

1 Den Sportlerinnen war die Freude an ihren gelungenen Auftritten anzusehen. Foto: Baublies

Ellen Karotsch, langjährige Regisseurin der Rollschuhrevuen beim SV Solidarität Lahr, hört nach 40 Jahren auf. Die letzte von ihr geleitete Show bot noch einmal viele Höhepunkte.









Karotsch studierte beim SV Solidarität in 40 Jahren 21 Revuen auf Rollschuhen ein. Die heute 67-Jährige begann mit 18 Jahren als Trainerin und bald danach auch mit den Revuen, die es lange Jahre in der Großmarkthalle und seit dem Ende der Landesgartenschau in der Mehrzweckhalle im Bürgerpark gab und gibt. Sie führte 38 Mal Regie und studierte die Choreografien ein.