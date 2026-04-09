Gelungene Premiere: So war’s beim ersten Tanznachmittag in Rheinfelden

Als ich mit einer halben Stunde Verspätung das Pop-up-Restaurant von Raffaele Solito betrete, bin ich überrascht: Es ist trotz Ostersonntag proppenvoll. „Mit 80 Gästen ist die Veranstaltung seit Tagen ausgebucht. 40 Personen musste ich absagen“, erzählt Solito. Der Tanznachmittag war auf Initiative von Helmuth Rieger vom Boogie Woogie Club Rheinfelden zustandegekommen.

Genug Platz für alle Der große, stilvoll gestaltete Saal, lichtdurchflutete Fenster, die offene Tür, die auf die Terrasse führt, die mit ein paar Sitzgarnituren und Olivenbäumen für die Freiluftsaison gerichtet ist, tragen zum Sommertanzfeeling hervorragend bei. Der Gastgeber hat den Saal großzügig bestuhlt, so dass sich die Gäste nicht eingeengt fühlen und die Tänzerinnen und Tänzer sich auf der Tanzfläche super bewegen können.

Ein bisschen wenig Männer

Der erste Tanznachmittag erweist sich als Publikumsmagnet. Vorwiegend Paare, Singles und Grüppchen, die sich aus der Tanzszene der Region – von Rheinfelden über Schopfheim, Lörrach bis über die Schweizer Grenze – kennen, sind hier. Eine Rheinfelderin feiert bewusst ihren Geburtstag am Tanznachmittag. Jürgen Häßler – Musiker der „Sax & Key“-Band – macht den perfekten Sound zum Tanzen und zur Unterhaltung. Internationale Tanzmusik und ein abgestimmter Mix aus unvergänglichen Schlager-Hits, die richtig toll zum Tanzen und Mitsingen animieren. Kein Wunder, dass da niemand ruhig auf dem Stuhl sitzen kann, da ist Bewegung im Körper. Und kein Wunder, dass der Tanznachmittag nicht enden sollte. Den meisten Spaß an dem Tanznachmittag haben, wie man sieht und erlebt, die Leute der Generation 50 plus. Ein paar mehr Herren hätten aber gerne noch kommen dürfen, wie nicht nur die Autorin dieses Artikels findet.

Erika Rauscher aus Rheinfelden findet den Tanznachmittag eine „ganz tolle Idee, und hier wird eine Marktlücke für Rheinfelden geschlossen“. Sonja Salgado aus Degerfelden findet: „Das ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten.“

Zufriedene Veranstalter

Eine Tänzerin aus Minseln erzählt: „Ich gehe regelmäßig einmal im Monat in die Stadthalle in Schopfheim, wo Jürgen Häßler zum Tanzen spielt. Ich freue mich, wenn der Tanznachmittag auch in Rheinfelden stattfindet, dann tanze ich auf beiden Veranstaltungen. Wenn so etwas angeboten wird, sollte man hingehen“. Christoph Hartmann aus Münchenstein wünscht sich: „Bitte wiederholen, ich komme wieder.“ Riegers Fazit: „Man betrachte die Anzahl der Menschen, die hier sind. Ich bin überglücklich und überzufrieden.“