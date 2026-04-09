Gelungene Premiere: So war’s beim ersten Tanznachmittag in Rheinfelden

Die Veranstaltung hat einen Nerv getroffen: 120 Tanzfreudige wollten sich anmelden, doch nur für 80 war Platz. Unsere Mitarbeiterin Petra Wunderle hat mitgetanzt.
Als ich mit einer halben Stunde Verspätung das Pop-up-Restaurant von Raffaele Solito betrete, bin ich überrascht: Es ist trotz Ostersonntag proppenvoll. „Mit 80 Gästen ist die Veranstaltung seit Tagen ausgebucht. 40 Personen musste ich absagen“, erzählt Solito. Der Tanznachmittag war auf Initiative von Helmuth Rieger vom Boogie Woogie Club Rheinfelden zustandegekommen.