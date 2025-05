So schön war es beim Familienfest in Hofstetten

1 Das Team der Krabbelgruppe hatte beim Schminken alle Hände voll zu tun. Foto: Bauer Beim Familienfest vor dem Schwimmbad in Hofstetten war durch verschiedene Vereine der Gemeinde viel geboten. An einigen Stationen war der Andrang besonders groß.







Was so eine kleine Sandelkiste, befüllt mit Spielzeug durch die Krabbelgruppe und initiiert vom Förderverein Sterntaler alles bewirken kann, darüber staunten und erfreuten sich viele Besucher am Freitagnachmittag auf der Festwiese vor dem Hofstetter Schwimmbad.