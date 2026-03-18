Gelungene Premiere: Liebeswirren, Tupperpartys und Männer im Putzrausch

Das Stück „Die Nacktputzerbrigade“ von Emil Koch zeigte die Arbeitsgemeinschaft Liederkranz und SV Schönbronn in der Schönbronner Halle an zwei Abenden.
Der Liederkranz Schönbronn stimmte bei der Premiere noch mit einer kleinen „Youngster-Gruppe“ die rund 200 Besucher auf den Abend ein. Romantische, lustige und rockige Klänge erfüllten die Halle und luden bei „We will rock you“ zum Mitmachen ein. Beim zweiten Auftritt am nächsten Abend präsentierten sich die Sängerinnen und Sänger unter der Leitung von Christian Platschko in altbewährter Chorgröße. Mehr als 30 Sängerinnen und Sänger brachten vor vollem Haus bekannte Melodien auf die Bühne.