Gelungene Premiere: Liebeswirren, Tupperpartys und Männer im Putzrausch

Das Stück „Die Nacktputzerbrigade“ von Emil Koch zeigte die Arbeitsgemeinschaft Liederkranz und SV Schönbronn in der Schönbronner Halle an zwei Abenden.

Der Liederkranz Schönbronn stimmte bei der Premiere noch mit einer kleinen „Youngster-Gruppe“ die rund 200 Besucher auf den Abend ein. Romantische, lustige und rockige Klänge erfüllten die Halle und luden bei „We will rock you“ zum Mitmachen ein. Beim zweiten Auftritt am nächsten Abend präsentierten sich die Sängerinnen und Sänger unter der Leitung von Christian Platschko in altbewährter Chorgröße. Mehr als 30 Sängerinnen und Sänger brachten vor vollem Haus bekannte Melodien auf die Bühne.

Unter dem Motto „Pop meets Rock“ erklangen unter anderem Stücke von Abba und den Flippers. Anschließend nahmen drei Vollblutmusiker als Rockband – mit entsprechendem Outfit und dem Chor als Unterstützung – die Zuhörer mit in die Welt von Falco und Co. Bei „Amadeus, Amadeus“, „Smoke on the Water“ und „What is Love“ stimmte das Publikum tatkräftig und begeistert mit ein.

Theatergruppe erobert die Bühne

Nach dem schwungvollen Vorprogramm des Liederkranzes übernahm die Schönbronner Theatergruppe die Bühne. Während Edelgunde (Bettina Schulze), Frida (Claudia Metsch) und Oma Greta (Nicole Mast) anscheinend Tupperpartys besuchen (in Wirklichkeit stehen Dessous auf dem Programm, um Begehrlichkeiten bei ihren Männern zu wecken), hat Erich (Philipp Schaible) die Idee, Opa Georg (Rudi Blaich), Franz (Andreas Auer) und er könnten sich doch zu Nacktputzern ausbilden lassen. Gesagt, getan.

Die Youngsters spielten im Vorprogramm. Foto: Günther Schneider

In Tamara (Celina Schulze) finden sie eine resolute, professionelle Ausbilderin. Diese verliebt sich in Jakob (Ronny Mast), den Sohn von Franz und Frida. Eigentlich hat der zurzeit noch Julia (Jemina Schmidt), die Tochter von Edelgunde und Erich, zur Freundin. Diese allerdings hat sich total in den Immobilienmakler Thomas (Lorenz Graf) verknallt. Auch die drei älteren Damen sind entzückt von Thomas.

Missverständnisse und Eifersucht

Missverständnisse, Eifersucht und widersprüchliche Gefühle bestimmen das Geschehen. Frida jammert: „Du hast mir schon so lange nicht mehr gesagt, dass du mich liebst!“ Franz antwortet: „Ich hab dir bei unserer Hochzeit gesagt, dass ich dich liebe. Wenn sich daran etwas ändert, sag ich es dir!“ Dialoge wie dieser sorgten beim Publikum für Begeisterung und Beifall.

Die Nacktputzer, nur mit Unterhosen und Schürzen bekleidet, erproben schließlich ihre Putzkünste an ihren Ehefrauen. Jakob und Tamara werden ein Paar, ebenso wie Thomas und Julia.

Mit großem Applaus wurden die Theaterspieler beschenkt. Außerdem gab es Ehrungen und kleine Anerkennungen für die Schauspieler, die schon mehrfach bei Theaterstücken im Einsatz waren: Rudi Blaich (fünfmal), Nicole Mast (15) und Bettina Schulze(30). Im Hintergrund trugen zudem Kerstin Baitinger, die wieder einmal für die Maske zuständig war, Sonja Mayer, die Regie führte, und Daniel Hasenauer, der für den perfekten Ton sorgte, zum Gelingen der Abende bei.