Gelungene Premiere: Hochdorf feiert seinen ersten Adventszauber

Unter dem Motto „Jeder darf, keiner muss mitmachen“ fand in Hochdorf der erste „Adventszauber“ in der Dorfmitte statt. Viele Vereine, Gruppen und Institutionen wirkten mit.

Die Idee zum ersten Hochdorfer Adventszauber entstand beim Dorffest im September. Dieses war auch im zweiten Jahr ein voller Erfolg. Und so überlegte sich das Orga-Team um Angelika Braunhuber, erste Vorsitzende vom Verein Pro Dax, Johanna Klug, Eventmanagerin und Marketingexpertin aber in erster Linie Hochdorferin und Ortsvorsteherin Bianca Katz, wie man die Dorfgemeinschaft von Hochdorf weiterhin stärken könnte.

Die drei Frauen stellten in kürzester Zeit ein Konzept auf die Beine. Getreu dem Motto „Jeder darf, keiner muss mitmachen“ wurden die Hochdorfer Vereine, Gruppen und Institutionen angeschrieben und nach ihrer Mitwirkungsbereitschaft gefragt.

Das Team kümmerte sich um alles Organisatorische und bereitete weihnachtlich dekorierte Hütten vor, so dass die Teilnehmenden nur noch „einziehen“ mussten.

Jung und Alt machen mit

Und so durften sich die zahlreichen Gäste am Vorabend des zweiten Advents über Glühwein, Punsch und Kaltgetränke vom Schützenverein sowie Krautschupfnudeln und Roter Wurst von der Freiwilligen Feuerwehr freuen. Für den passenden Nachtisch sorgten die Villa Kunterbunt mit Waffeln und das Seniorenzentrum Martha Maria mit Crêpes. Das CVJM bot Zuckerwatte und Popcorn an.

Die Kinder schwelgten im Glück. Weihnachtsgeschenke in Form von selbstgemachten Leckereien wurden vom Waldkindergarten Hochdorf liebevoll hergestellt und verkauft, und Hans Wycisk bot mit seiner Frau festliche Weihnachtsdeko und Schmuck an, deren Erlöse der Kinderhilfe Ugwaku zu Gute kommen.

Posaunenchor sorgt für musikalische Begleitung

Musikalisch begleitet wurde der Abend vom Posaunenchor Hochdorf-Schietingen mitsamt Jungbläsern, die die schönsten Weihnachtslieder zum Besten gaben. Um 17.15 Uhr öffnete sich dann noch das traditionelle „Hochdorfer Adventsfenster“ bei Martha Maria und lockte zahlreiche Besucher vor das geschmückte Fenster der Tagespflege im altersgerechten Wohnen.

Die Veranstalterinnen freuten sich über die gelungene erste Auflage des Hochdorfer Adventszaubers. Für das nächste Jahr wird bereits an eine Wiederholung gedacht, dann am 6. Dezember und natürlich mit einem echten Nikolaus.