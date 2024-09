Gelungene Premiere: HBW hält dem Druck stand

1 HBW-Spielmacher Elias Huber (am Ball) ist von Lübbeckes Sven Weßeling nur durch ein Foul zu bremsen. Foto: Beytullah Kara

Jubel beim HBW Balingen-Weilstetten. Der Erstliga-Absteiger hat sein Heimspiel gegen den TuS N-Lübbecke mit 32:30 gewonnen. Nach einer überlegenen ersten Halbzeit wurde es nochmal spannend.









Das Abenteuer 2. Handball-Bundesliga hat am Freitagabend für die neu formierte Mannschaft des HBW Balingen-Weilstetten mit einem Heimsieg begonnen. Das Team von Trainer Matthias Flohr bezwang den TuS N-Lübbecke in der Balinger Sparkassen-Arena mit 32:30 (21:16). Die „Gallier“ erwischten vor gut 1900 Zuschauern einen Start nach Maß. Die Defensive stand sicher und im Angriff lief der Ball geschmeidig – von Elias Huber bestens verteilt – durch die eigenen Reihen. Immer wieder eröffneten sich so die Lücken im körperlich starken Lübbecker Abwehrriegel. Vier Minuten waren gespielt, da hatten Robert Timmermeister, Max Santos, Sascha Pfattheicher per Konter und Huber eine 4:1-Führung für die Gastgeber herausgeworfen.