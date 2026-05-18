Gelungene Premiere: Der Kanderner Kunsttag ist auf Anhieb ein Erfolg

Offene Künstlerateliers, inspirierende Gespräche, interessiertes Publikum – Kunstschaffende begeisterten die Besucher beim ersten Kanderner Kunsttag.
Die beteiligten Künstler öffneten ihre Ateliers, gaben Einblick in ihr Schaffen und stellten ihre Werke vor, offerierten liebevoll angerichtete Häppchen und Getränke. Die insgesamt neun „Artist Locations“ konnten mit Hilfe eines Lageplans der Reihe nach erkundet werden. Rund 7000 Schritte waren nötig, um den Kunst-Parcours in seiner Länge zu begehen.