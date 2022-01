9 Wohntraum in den Bergen in Österreich: Ein Zuhause, gestaltet von Philipp Hoflehner für Bernd Gruber. Gelungene Innenarchitektur wie diese findet sich in dem Band „Interior Design Review“ im Verlag teNeues. Foto: Photography Alexander van Berge Amsterdam

Von puristisch und streng bis farbenfroh und opulent: Designexperte Andrew Martin stellt schön gestaltete Häuser und Wohnungen von Schweden bis New York vor.















Link kopiert

Stuttgart - Dieser Tage sind die Menschen ja wieder einmal angehalten, möglichst oft daheim zu bleiben. Und wer nun ein bisschen mehr Zeit hat, sich da umzuschauen, kommt womöglich auf die Idee, dass einmal wieder eine andere Farbe oder Tapeten an den Wänden, neue Teppiche auf dem Boden eine gute Idee wäre. Andere rücken gerade schon Stühle und Tische, weil sie demnächst umziehen.

So oder so – inspirierende Wohntrends, von puristisch, streng bis farbenfroh, opulent in Farbe und Material, versammelt Andrew Martins Bildband „Interior Design Review“.

Pflanzen, Muster, Farben im Wohnraum

Der Interiorexperte schaut sich auf der ganzen Welt um und präsentiert auf 500 Seiten und mit 1000 Fotos reich bebildert interessante Wohnbeispiele von Russland bis Südafrika. Und er kürt für diese 24. Ausgabe seiner „Review“ auch wieder einen Designer des Jahres. Das ist für 2020 Ben Wu aus China. Neben Hotelprojekten in China gestaltet sein Büro auch Restaurants in New York und private Wohnprojekte – farblich zurückhaltend, mit geometrischen Formen bei Treppen und Möbeln starke Akzente setzend.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Beleuchtungstipps und tolle Leuchten

Kit Kemp, in London und New York vertreten, kombiniert mutig Muster und Materialien und Möbel aus verschiedenen Epochen. Mit Licht und Schatten und Pflanzen im Innenbereich experimentiert aufs Schönste der Designer Jaco Pan von Ninggu Design aus Nanjing, China.

Naturnahes Wohnen in Kitzbühel

Wie edel und zugleich behaglich auch skandinavischer Schick mit schlichten Varianten klassischer Kronleuchter und mit pastellfarbenen Ottomanen sein kann, zeigt Mari Vattekar Markmann, die in Norwegen und Schweden arbeitet. Joana Correia & Álvaro Roquette aus Portugal inszenieren dunkel gestrichene Räume.

Die Außenwelt ins Innere holen, das ist die Idee des Designers Philipp Hoflehner für Bernd Gruber aus Österreich. Mit warmen Tönen, braun und hellgrau, natürlichen Materialien schafft er ein Interieur, das dem Vergleich mit der herrlichen Natur in Kitzbühel standzuhalten vermag.

Auch wer nicht so opulent wohnt – und bei manchen Interieurs denkt, dass das eigene sogar doch geschmackvoller ist –, findet bei der Lektüre des opulent und sorgfältig gemachten Buches Anregungen für ein schöneres Leben in den eigenen vier Wänden.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Schöner wohnen mit finnischem Design

Info

Das Buch

Andrew Martin: Interior Design Review 2020. Verlag teNeues. 512 Seiten, 1000 Fotos. 50 Euro www.teneues.com

Newsletter Wohnen

Sie wollen auf dem Laufenden bleiben, was vor Ihrer Haustür und in der Welt passiert? Mit den kostenlosen E-Mail Newslettern der Stuttgarter Zeitung auch zum Thema Architektur und Wohnen unter StZ Bauwelten erhalten Sie hier die wichtigsten Nachrichten und spannendsten Geschichten direkt in Ihren Posteingang.