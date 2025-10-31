Gelungene Auftaktwoche: So schön ist die Lahrer Chrysanthema

Das große Lahrer Blumen- und Kulturfestival ist erfolgreich gestartet.
Montagmorgen musste man das Schlimmste befürchten – nämlich eine verregnete Chrysanthema. Doch es ist zum Glück anders gekommen, sonniges Herbstwetter hat in Lahr Einzug gehalten. Ob’s daran liegt, dass beim Blumenfestival bisher alles reibungslos läuft und die Besucher in Scharen kommen? Jedenfalls hat man die Innenstadt selten so voll erlebt wie am vergangenen (verkaufsoffenen) Sonntag. Auch in den Tagen danach war viel los, vom Montag mal abgesehen.