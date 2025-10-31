Gelungene Auftaktwoche: So schön ist die Lahrer Chrysanthema

Montagmorgen musste man das Schlimmste befürchten – nämlich eine verregnete Chrysanthema. Doch es ist zum Glück anders gekommen, sonniges Herbstwetter hat in Lahr Einzug gehalten. Ob’s daran liegt, dass beim Blumenfestival bisher alles reibungslos läuft und die Besucher in Scharen kommen? Jedenfalls hat man die Innenstadt selten so voll erlebt wie am vergangenen (verkaufsoffenen) Sonntag. Auch in den Tagen danach war viel los, vom Montag mal abgesehen.

Den Reaktionen der Gäste kann man entnehmen, dass ihnen gefällt, was sie in Lahr geboten bekommen. An allen Ecken und Enden sind Menschen zu sehen, die mit ihren Handys die Beete knipsen. Bei denen merkt man indessen die neue Handschrift von Fabian Roßmanith, der seit dem Vorjahr die Abteilung Grün und Umwelt leitet und als „oberster Stadtgärtner“ nun erstmals die Blumenarrangements der Chrysanthema entworfen hat.

Das Motto „Sagenhaft“ ist originell umgesetzt worden–vom Krokodil, das bei der Stadtmühle die Kanalisation unsicher macht, bis zum Teufel, der am Rosenbrunnen sein Süppchen kocht. „Eine Prise Humor wird nicht fehlen“, hatte Roßmanith vorab versprochen – und Wort gehalten. Auffallend ist, dass zahlreiche Beete begehbar und somit unmittelbar erlebbar sind – dieses interaktive Moment war Roßmanith wichtig. Auf dem Schlossplatz können die Besucher etwa auf kleinen Brücken den Rhein aus Blumen überqueren, während sie am Urteilsplatz über ein Beet flanieren, das von Holzkatzen bewacht wird.