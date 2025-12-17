Gelungene Aktion in Schönwald: Eine emotionale Geschichte

Im Sommer führten die Alphornbläser Schönwald zwei besondere Konzerte durch. Mit dem Erlös aus den beiden Abendkonzerten wird der Verein „Bärenadvent“ unterstützt.

Die Alphornbläser Schönwald organisierte zwei besondere Konzerte im zurückliegenden Sommer. „Aus der Idee, den Erlös der zwei Konzerte der Alphornbläser Schönwald an die Bärenkinder zu spenden, wurde eine tolle, sehr emotionale Geschichte“, erzählte der Vorsitzende Martin Moser. Gemeinsam mit Freund und Gönner Karl Fleig von der Privatbrauerei Hader-Bräu aus Weilersbach, der die gesamte Bierlieferung spendiert hatte, konnten die Alphornbläser einen stolzen Betrag an den Verein übergeben.

Einen großen Anteil am Gelingen hatten auch die Helfer hinter den Kulissen, sowie „Gundi und Peter“ und „Die Necklemer“, die alle kostenlos musizierten und damit zum Gelingen der Abende beitrugen Beide Male spielte das Wetter mit, so dass die rührigen Musiker mit ihren überlangen Instrumenten zahlreiche Gäste begrüßen konnten.

Sogar das Wetter spielt mit

Wohl nicht nur wegen des Spendenzwecks griffen diese überaus reichlich zu und konsumierten kräftig Getränke und Grillwürste – was im Endeffekt die Summe von exakt 2222 Euro ergab. „Diese Spende konnten wir nun direkt an den „Bärenadvent Hausach“ für die Bärenkinder Thorin und Jano überreichen“, strahlte Moser. Bei dieser Veranstaltung waren alle Spender eingeladen und durften vor Ort ihre Spende direkt an den Verein Bärenadvent überreichen. „Die Alphornbläser Schönwald haben die Veranstaltung selbstverständlich auch musikalisch begleitet“, erzählte Moser.

Allerdings habe man in den vergangenen Tagen die Nachricht vom überraschenden Tod von Erwin Moser, dem Gründer und Organisator des Bärenadvents, erhalten.

Traurige Nachricht

Erwin habe sich über viele Jahre für den Verein und die Kinder unermüdlich ehrenamtlich eingesetzt. Am Tag der Spendenübergaben habe er sich noch zuversichtlich, freudig und fröhlich über die mittlerweile über eine Million an Spenden gezeigt, nun sei er kurz nach dem Erreichen seines Ziels verstorben.