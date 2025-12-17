Gelungene Aktion in Schönwald: Eine emotionale Geschichte

Im Sommer führten die Alphornbläser Schönwald zwei besondere Konzerte durch. Mit dem Erlös aus den beiden Abendkonzerten wird der Verein „Bärenadvent“ unterstützt.
Die Alphornbläser Schönwald organisierte zwei besondere Konzerte im zurückliegenden Sommer. „Aus der Idee, den Erlös der zwei Konzerte der Alphornbläser Schönwald an die Bärenkinder zu spenden, wurde eine tolle, sehr emotionale Geschichte“, erzählte der Vorsitzende Martin Moser. Gemeinsam mit Freund und Gönner Karl Fleig von der Privatbrauerei Hader-Bräu aus Weilersbach, der die gesamte Bierlieferung spendiert hatte, konnten die Alphornbläser einen stolzen Betrag an den Verein übergeben.