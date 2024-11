Gelöste Radschrauben in Freudenstadt: Serientäter am Werk? Das sagt die Polizei

Ein unbekannter Täter hatte Anfang Oktober an einem in Freudenstadt abgestellten Wohnmobil die Radschrauben gelöst und dadurch einen Unfall verursacht. Der Fall erinnert an eine ähnliche Sabotageaktion, die sich im vergangenen Jahr in Dietersweiler zugetragen hat. Doch gibt es zwischen den Taten wirklich einen Zusammenhang?