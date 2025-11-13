Gelingt der sechste Streich?: Eine Frage des Charakters

Der HBW Balingen-Weilstetten geht mit großen Personalproblemen ins Zweitliga-Duell beim TV Großwallstadt. Aber auch die Gastgeber bangen um einige Spitzenkräfte.
Es läuft beim HBW Balingen-Weilstetten. Fünf Zweitligaspiele in Serie hat das Team von Trainer Matti Flohr gewonnen. Sich dabei in Sachen Torverhältnis ein Plus von 52 Treffern erarbeitet. Beim TV Großwallstadt wollen die „Gallier“ weiter auf der Erfolgswelle surfen (Samstag, 19.30 Uhr, Untermainhalle Elsenfeld). Dabei pfeifen sie personell aus dem letzten Loch.