Gelingt der nächste Streich?: „Gallier“ haben Rückenwind

1 Den Spaß, den HBW-Trainer Matthias Flohr derzeit mit seinem Team hat, will er auch am Mittwochabend im Heimspiel gegen die HSG Nordhorn-Lingen haben. Foto: Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Handball-Zweitligist HBW Balingen-Weilstetten empfängt am Mittwoch die HSG Nordhorn-Lingen. Der Mitfavorit hinkt den Erwartungen hinterher und hofft darauf, dass der Knoten platzt.









Mit dem 37:25-Auswärtssieg beim VfL Lübeck-Schwartau hat Handball-Zweitligist HBW Balingen am vergangenen Samstag ein dickes Ausrufezeichen gesetzt und sich mit dem vierten Liga-Erfolg in Serie auf den zweiten Tabellenplatz nach vorne geschoben. Mit der HSG Nordhorn-Lingen kreuzt am Mittwochabend eine Mannschaft in der Balinger Sparkassen-Arena auf (Anpfiff: 19.30 Uhr), die eigentlich ebenfalls ganz vorne im Tableau zu erwarten wäre.