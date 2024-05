Straßenbahn-Vollbremsung in Freiburg verhindert Schlimmeres

1 Bei einem Unfall mit einem Linienbus und einer Straßenbahn in Freiburg gab es drei Verletzte. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

Ein Linienbus ist in Freiburg von der Fahrbahn abgekommen. Eine heranfahrende Straßenbahn hat eine Vollbremsung eingelegt und damit schlimmeres verhindert.









Bei einem Verkehrsunfall sind am Freitagmorgen in Freiburg drei Personen verletzt worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein Gelenkbus gegen 8.25 Uhr von der Breisacher Straße kommend nach rechts in den Haltestellenbereich Paduallee ein und kam dabei aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab.