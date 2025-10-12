Gelebtes Mit- und Füreinander: Diese Waldachtaler Vereine helfen Alleinlebenden und Kranken

Waldachtaler Vereine und Organisationen präsentierten ihre Dienstleistungen für bedürftige Einwohner. Es gibt eine große Palette von Möglichkeiten.

Helfende Vereine aus der Gemeinde Waldachtal stellten auf Initiative des Krankenpflegevereins ihre Angebote im Gemeindesaal in Tumlingen vor. Bestens organisiert wurde die Info-Veranstaltung von Rebecca Schwarz, die in Personalunion den Krankenpflegeverein Waldachtal als Vorsitzende führt und hauptberuflich als Geschäftsführerin der Sozialstation Pfalzgrafenweiler/Waldachtal/Grömbach agiert.

„Wenn man sich vor Augen führt, dass in Deutschland rund 34 Prozent der über 65-Jährigen alleine leben, wird deutlich, wie wichtig Gemeinschaft, Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung sind.“, teilte Rebecca Schwarz mit.

„Hier bei uns in Waldachtal leben wir dieses Miteinander und Füreinander!“ Sich gegenseitig kennenzulernen, auszutauschen und gemeinsam zu zeigen, was ich Waldachtal alles bewegt werde, sei das Anliegen dieses Info-Abends, meinte die 39-jährige Mutter eines Sohnes aus Salzstetten. Auch Bürgermeisterin Annick Grassi und Amtsvorgänger Heinz Hornberger erwiesen der Informations-Veranstaltung ihre Reverenz.

Jede Sparte, so Rebecca Schwarz, leiste einen „wertvollen Beitrag für unsere Gemeinschaft“. Allen beteiligten sei es eine Herzenssache, den Menschen in der Gemeinde Waldachtal unterstützend zu helfen.

Sozialstation: Professionelle Pflegekompetenz

Die Sozialstation Pfalzgrafenweiler/Waldachtal/Grömbach bringt fachliche Kompetenz in der Pflege und begleitet Menschen mit professionellem Anspruch. Die Fachkräfte leisten neben der Grundpflege, hauswirtschaftlicher Unterstützung, Familienpflege auch praxisnahe Schulungen für pflegende Angehörige. Mit ihrem Leistungsspektrum und fachlicher Beratung ermöglicht die Sozialstation eine wertvolle Unterstützung für Menschen, damit sie ein möglichst selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden führen können.

Helfende Vereine aus der Gemeinde Waldachtal stellten ihre vielfältigen Angebote im Gemeindesaal Tumlingen vor. Foto: Walter Maier

DRK: Schnelle Hilfe vor Ort

Das DRK Waldachtal ist als Helfer-vor-Ort-Team zur Stelle, wenn schnelle Hilfe gebraucht wird. Denn: Viele Unfälle passieren leider oft im Alltag und unerwarteter, als man denkt. Und da ist es von elementarer Bedeutung, dass DRK-Ersthelfer binnen Minuten vor Ort sind.

Bereitschaftsarzt und qualifizierte Helfer vom Notfallsanitäter bis zu zum Sanitätshelfer waren allein im Jahr 2024 in rund 160 Einsätzen gefordert. Sie leisteten in Notfällen und Ausnahmesituationen schnelle und professionelle Hilfe und Betreuung. Der DRK-Hausnotruf bietet Sicherheit und Unterstützung auf Knopfdruck; ein Segen besonders für ältere und alleinlebende Menschen.

Die Resonanz war gut, hätte aber durchaus etwas größer ausfallen können. Dennoch: Die Hilfs-Angebote wurden transparenter gemacht. Foto: Walter Maier

Helfende Bürger: Hilfe im Haus

Die „Helfenden Bürger“ mit mehr als 300 Mitgliedern unterstützen mit Herzblut in vielen Lebenslagen, im häuslichen Bereich von der Wohnungsreinigung bis zu Gartenarbeiten und in außerhäuslicher Begleitung. Sie möchten das Leben älterer und hilfsbedürftiger Menschen einfacher und lebenswerter machen. 50 Einsatzkräfte leisten monatlich 480 Stunden Hilfe für mehr als 70 Haushalte.

Krankenpflegeverein: Krankheit, Pflegebedürftigkeit oder Trauer

Der Krankenpflegeverein mit seinen über 400 Mitgliedern in Waldachtal ist ein starker Partner für Menschen in Zeiten von Krankheit, Pflegebedürftigkeit oder Trauer. Speziell geschulte Ehrenamtliche bieten Hausbesuche und Gespräche für Trauernde an, um sie in schweren Zeiten zu begleiten. Überdies ermöglicht das Begegnungs-Café im Rathaus Hörschweiler Gemeinschaft und Begegnung.

VdK: Wenn man einmal nicht weiterweiß

Der VdK-Sozialverband, der in Waldachtal 173 Mitglieder zählt – in Salzstetten gibt es noch eine weitere Ortsgruppe, steht mit Rat und Tat zur Seite, wenn man einmal nicht weiterweiß. Der VdK macht sich zum Fürsprecher für soziale Gerechtigkeit.

Vereine und Organisationen,

die sich Tag für Tag für andere einsetzen, präsentierten ihre Offerten für die Bürger in der Gemeinde Waldachtal.

Ihre Angebote

vor stellten der VdK-Sozialverband durch seinen Kreisvorsitzenden Bernhard Schlotter und Waldachtals Ortsverbands-Vorsitzenden Jörg Linke, der Hilfsverein „Helfende Bürger“ mit seinem Vorsitzenden Ralf Bohnet und der Vize-Vorsitzenden Erika Burkhardt sowie Einsatzleiterin Jessica Klink und Stellvertreterin Christa Ruoß, als auch das Sozialstation-Team um Geschäftsführerin Rebecca Schwarz und Pflegedienstleiter Gerd Schreier. Vor Ort informierten auch das Team des Krankenpflegevereins Waldachtal um Leiterin Rebecca Schwarz, der DRK-Ortsverein Waldachtal mit Bereitschaftsleiter Thomas Schwarz und Rettungssanitäter und Helfer-vor-Ort Michael Krüger und ebenso Wolfgang Kappler vom DRK-Hausnotruf Freudenstadt.

Die Info-Veranstaltung

zeigte auch einen weiteren wichtigen Aspekt auf, den Organisatorin Rebecca Schwarz explizit herausstellte: „In Waldachtal sind wir nicht nebeneinander, sondern miteinander und füreinander da!“ wm