Gelebtes Mit- und Füreinander: Diese Waldachtaler Vereine helfen Alleinlebenden und Kranken

Waldachtaler Vereine und Organisationen präsentierten ihre Dienstleistungen für bedürftige Einwohner. Es gibt eine große Palette von Möglichkeiten.
Helfende Vereine aus der Gemeinde Waldachtal stellten auf Initiative des Krankenpflegevereins ihre Angebote im Gemeindesaal in Tumlingen vor. Bestens organisiert wurde die Info-Veranstaltung von Rebecca Schwarz, die in Personalunion den Krankenpflegeverein Waldachtal als Vorsitzende führt und hauptberuflich als Geschäftsführerin der Sozialstation Pfalzgrafenweiler/Waldachtal/Grömbach agiert.