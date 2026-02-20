Gelebte Nachhaltigkeit: Grenzach-Wyhlen bekommt ein Repair-Café

Das Repair-Café der Bürgerstiftung Grenzach-Wyhlen öffnet seine Türen. Premiere ist am Samstag, 28. Februar, im Vereinsheim der Naturfreunde.
Dort (Schlossgasse 41a, beim Emilienpark) öffnet von 10 bis 13 Uhr erstmals eine offene Werkstatt für alle. Unter dem Motto „Reparieren statt wegwerfen“ lädt die Bürgerstiftung dazu ein, defekte Alltagsgegenstände mitzubringen – vom Toaster über stumpfe Messer bis zur Lieblingsjacke. Gemeinsam mit ehrenamtlichen Tüftlern wird geprüft, repariert oder es gibt hilfreiche Tipps für die nächsten Schritte.