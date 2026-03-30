Geldwäsche-Verdacht: GU/Türkischer SV Pforzheim kassierte 33 000 Euro von der Stadt

Bereits seit 2020 soll GU/Türkischer SV Pforzheim nicht mehr gemeinnützig sein. Der unter Geldwäsche-Verdacht stehende Verein soll seitdem dennoch Fördergelder kassiert haben.
Die Diskussionen rund um Germania Union/Türkischer SV Pforzheim reißen nicht ab. Nun wurde der nächste Hammer bekannt: Der unter Geldwäsche-Verdacht stehende Verein soll seit 2020 keine Belege mehr für seine Gemeinnützigkeit beim Finanzamt eingereicht haben – erhielt aber dennoch Fördergelder der Stadt Pforzheim in Höhe von rund 33 000 Euro.