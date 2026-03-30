Geldwäsche-Verdacht: GU/Türkischer SV Pforzheim kassierte 33 000 Euro von der Stadt

Die Diskussionen rund um Germania Union/Türkischer SV Pforzheim reißen nicht ab. Nun wurde der nächste Hammer bekannt: Der unter Geldwäsche-Verdacht stehende Verein soll seit 2020 keine Belege mehr für seine Gemeinnützigkeit beim Finanzamt eingereicht haben – erhielt aber dennoch Fördergelder der Stadt Pforzheim in Höhe von rund 33 000 Euro.

11 000 Euro für Mähroboter Gegenüber unserer Redaktion bestätigt ein Rathaus-Sprecher dies. Konkret habe die Stadt Pforzheim über ihre Sportförderung seit 2020 rund 22 000 Euro an Germania Union/Türkischer SV Pforzheim gezahlt. Hinzu kam eine Einmalzahlung in Höhe von rund 11 000 Euro als Zuschuss für einen Mähroboter. Ob der Verein, der innerhalb nur weniger Jahre einen kometenhaften Aufstieg von der Kreisklasse A in die Verbandsliga erlebt hat, noch gemeinnützig ist, habe das Rathaus tatsächlich nicht geprüft – allerdings obliege diese Aufgabe auch gar nicht der Stadt, sondern dem Finanzamt.

Muss Verein Steuern zahlen?

Das Finanzamt wiederum äußert sich zu dem brisanten Fall nicht. „Aus Gründen des Steuergeheimnisses können wir zu einzelnen Steuerfällen keine Auskunft geben“, sagt Jasmin Bühler, Sprecherin des baden-württembergischen Finanzministeriums, auf Nachfrage unserer Redaktion. Ganz grundsätzlich erklärt sie: „Gemeinnützige Körperschaften müssen in der Regel alle drei Jahre eine Erklärung zur Gemeinnützigkeit abgeben. Das Finanzamt prüft dabei auch weitere Unterlagen wie Tätigkeitsberichte und die Verwendung der Mittel. Bestehen Zweifel an der Gemeinnützigkeit, zum Beispiel aufgrund von Hinweisen, wird die Körperschaft angehört und um Stellungnahme gebeten. Werden dabei Verstöße festgestellt, prüft das Finanzamt, ob die Gemeinnützigkeit aberkannt werden muss.“ Verliere eine Körperschaft wie ein Verein die Gemeinnützigkeit, habe das Folgen: „Sie muss dann Steuern zahlen, bekommt keine steuerlichen Vorteile mehr und darf keine Spendenbescheinigungen mehr ausstellen“, so Bühler.

Zwei in Untersuchungshaft

Der Zoll hatte Germania Union/Türkischer SV Pforzheim offenbar schon länger im Visier. Als der Verein dann Anfang Februar ins Trainingslager in die Türkei aufbrechen wollte, schlugen die Beamten bei der Ausreise am Stuttgarter Flughafen zu und fanden Bargeld in Höhe von 215 000 Euro bei den Spielern. Bei anschließenden Haus- und Firmendurchsuchungen beschlagnahmte der Zoll weitere 220 000 Euro. Laut der wegen Geldwäsche ermittelnden Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart gehe es mutmaßlich um illegale Geschäfte in Millionenhöhe. Zwei Verdächtige befinden sich bereits in Untersuchungshaft.

Muss der GU-Platz weg?

Und ein weiteres Problem kann auf Germania Union/Türkischer SV Pforzheim zukommen: Der GU-Platz im Brötzinger Tal, auf dem der Verein seine Heimspiele austrägt, könnte einer neuen Brücke für die Westtangente weichen müssen. Dabei ist die Sportplatz-Situation in Pforzheim ohnehin prekär. So kann der neue 1. FC Pforzheim seit dieser Saison keine Herrenmannschaft mehr stellen, weil er keinen Platz findet. Auch Germania Union/Türkischer SV Pforzheim hatte in der Winterpause alle Jugendmannschaften abgemeldet, weil zu wenige Plätze zur Verfügung stehen. Der 1. CfR Pforzheim hatte vergangenes Jahr in einem offenen Brief an die Stadt ebenfalls auf die Problematik hingewiesen.

Keine finale Entscheidung

Zumindest beim GU-Platz kann Rathaus-Sprecher Christian Schweizer aber etwas beruhigen – noch. Denn eine finale Entscheidung, die Brücke wirklich zu bauen, gebe es noch nicht. „Die Bespielbarkeit des Sportplatzes sollte unseren Informationen zufolge bis einschließlich der Saison 2027/28 möglich sein“, so Schweizer. Was jedoch danach passiert und wo Germania Union/Türkischer SV Pforzheim im Falle eines Aufstiegs in Oberliga spielt, bleibt offen.