Geldwäsche-Verdacht: Das sagt Germania Union/Türkischer SV Pforzheim zu den Vorwürfen

Germania Union/Türkischer SV Pforzheim hat schon für viele Schlagzeilen gesorgt. Zuletzt waren es eher negative. Nun steht der Verein unter Geldwäsche-Verdacht.
Man wird ja wohl noch 215 000 Euro dabei haben dürfen – fast schon so liest sich die Stellungnahme von Germania Union/Türkischer SV Pforzheim, die der Verein am Wochenende veröffentlicht hat. Anfang Februar machten sich seine Spieler auf den Weg ins Trainingslager in der Türkei und wurden bei der Ausreise am Stuttgarter Flughafen vom Zoll kontrolliert. Ergebnis: Die 29 Spieler hatten auffallend viel Bargeld dabei, jeweils zwischen 4000 und 9900 Euro pro Person, also stets unter der deklarationspflichtigen Schwelle von 10 000 Euro. Insgesamt fanden die Beamten 215 000 Euro – ein bisschen zu viel Bargeld für ein Trainingslager eines Verbandsligisten. Die Staatsanwaltschaft prüft daher nun, ob es sich um Geldwäsche handeln könnte.