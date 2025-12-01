Geldwäsche: Ermittler zerschlagen Plattform für Online-Geldwäsche

Die Behörden haben einen sogenannten Bitcoin-Mixer abgeschaltet. Die Behörden sind sicher: Die Plattform wurde zur Verschleierung von Finanzströmen genutzt.
Frankfurt/Wiesbaden - Ermittlern aus Deutschland und der Schweiz ist ein Schlag gegen Online-Geldwäsche mit Kryptowährungen gelungen. Wie die Behörden mitteilten, wurde die Serverinfrastruktur eines sogenannten Bitcoin-Mixers beschlagnahmt und die Plattform erfolgreich abgeschaltet. Dabei wurden Kryptowährungen im Wert von umgerechnet rund 25 Millionen Euro sichergestellt.