Mit 4,39 Millionen Euro fließen so viele Mittel aus dem Ausgleichsstock wie nie zuvor in die Ortenau. Insgesamt 13 Kommunen sollen profitieren.

Rund Dreiviertel der Summe sind für Maßnahmen zur Kinderbetreuung und Schulprojekte vorgesehen, teilt das Landratsamt mit. Von der Finanzspritze aus dem Ausgleichsstock profitieren dreizehn Gemeinden.

So erhält Ettenheim für den Neubau des Kindergartens „Auf den Espen“ einen Zuschuss von 800 000 Euro. Darüber hinaus profitieren vor allem Kinzigtal-Kommunen: Fischerbach erhält 450 000 Euro für die energetische Sanierung des Rathauses, die Haslacher Feuerwehr 140 000 Euro für die Beschaffung einer Drehleiter, Hornberg 130 000 Euro für ein neues Feuerwehrfahrzeug, Hausach 70 000 Euro für die Erweiterung des Robert-Gerwig-Gymnasiums und Wolfach 800 000 Euro für die Innensanierung der Herlinsbachschule.

„Mit diesen Fördergeldern können die begünstigten Gemeinden Investitionen in einem Umfang von rund 34 Millionen Euro tätigen und zukunftsfähige Projekte in der entwickeln, das stärkt den Standort Ortenau“, gratuliert Landrat Frank Scherer. Die Rekordsumme ermöglicht Investitionen in Höhe von 34 Millionen Euro.