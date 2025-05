Im Fall von Furtwangen sind es laut Landesministerium für Landesentwicklung und Wohnen 100.000 Euro für das laufende städtebauliche Erneuerungsgebiet Innenstadt II.

Der Zuschuss soll im Wesentlichen für die Förderung der Sanierung des Alte Post-Areals verwendet werden, informiert Bauamtsleiter Christian Marzahn. Hierzu soll in Kürze eine europaweite Konzeptausschreibung erfolgen, um für die Umsetzung des Projekts einen geeigneten Investor zu finden.

Furtwangen investiert 3,5 Millionen Euro

Momentan geht die Stadt von einer Gesamtinvestition in Höhe von circa 3,5 Millionen Euro aus. Da seitens der Stadt beabsichtigt sei, Räumlichkeiten im Alte-Post-Gebäude für die Schaffung von Flächen für Gastronomie und Kunstausstellung anzumieten, sollten mit dieser Förderung auch städtische Projekte berücksichtigt werden. Ein Teil der Förderung werde eine private Förderung an den Investor mit dem Ziel des Erhalts und der Sanierung des Alte-Post-Areals sein. Aus dem städtischen Etat sollen hierbei circa 520.000 Euro geleistet werden, so Marzahn.

100.000 Euro gehen nach Vöhrenbach

Vöhrenbach erhält für das Erneuerungsgebiet Stadtkern III ebenfalls 100.000 Euro. Wie Bürgermeister Heiko Wehrle ausführt, sei Vöhrenbach seit mehreren Jahren in der Städtebauförderung.

„In diesem Programm wurden bisher unter anderem die Krankenhausstraße erneuert, der Bereich Unteranger neu gestaltet und weitere straßentechnische Maßnahmen im Stadtkern.“ Außerdem sei die energetische Sanierung des Rathauses mit Schaffung eines barrierefreien Zugangs über dieses Programm gefördert worden.

Die nun bewilligten 100.000 Euro seien im Zuge eines Aufstockungsantrags für die energetische Sanierung des Rathauses beantragt worden. Hier habe die Stadt in den Vorjahren bereits entsprechende Mittel bewilligt bekommen. „Auch einige private Maßnahmen wurden im Zuge dieses Programmes in den letzten Jahren durchgeführt“, so Wehrle.

200.000 Euro für Ortskernsanierung Gütenbach

Gütenbach erhält 200.000 Euro für das Erneuerungsgebiet Ortskern I. „Im Programm der Städtebauförderung sind wir schon seit 2013“, informiert Bürgermeisterin Lisa Hengstler, das Sanierungsgebiet Ortskern I bestehe seit 2015. „Insgesamt beträgt unser bewilligter Förderrahmen 6,8 Millionen Euro, davon erhalten wir rund vier Millionen Euro Finanzhilfen – die jetzt aufgrund des letzten Erhöhungsantrages um 200.000 Euro aufgestockt werden.“ Als kommunale Maßnahmen seien damit folgende Projekte umgesetzt worden: ein Teilabriss des Schulgebäudes, Außenanlagen für die Schule und Mehrzweckhalle, die Sanierung der Mehrzweckhalle, das Außengelände des Kindergartens, Sanierungen am Kindergarten-Gebäude, Abriss auf dem King-Areal, der Neubau des Gemeindezentrums sowie Umnutzung Rathaus. Die beantragte Erhöhung wurde hauptsächlich mit dem Neubau des Gemeindezentrums begründet, erklärt Hengstler.

Durch die Sanierungssatzung für das Gebiet „Ortskern I“ können laut Bürgermeisterin auch private Projekte bezuschusst werden. „Das sind bislang 18 private Sanierungsmaßnahmen mit 4,3 Millionen Euro Investitionen, die von uns Zuschüsse in Höhe von rund 400.000 Euro erhalten – davon trägt 40 Prozent die Gemeinde, und 60 Prozent erhalten wir aus Fördermitteln vom Sanierungsprogramm“, so Lisa Hengstler.