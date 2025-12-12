Geldinstitut in Horb und Co: 143.000 Euro für das Ehrenamt

Die Volksbank in der Region hat am vergangenen Montag in der Stadthalle Herrenberg gezeigt, welche Wirkung gemeinschaftliches Engagement entfalten kann: 143.000 Euro Spenden gingen an 195 Vereine, Schulen und Institutionen. „Eine der größten regionalen Förderaktionen des Jahres und ein starkes Zeichen für Zusammenhalt und Zukunftsgestaltung im Geschäftsgebiet“, wie die Bank in einer Mitteilung schreibt.

Die Volksbank in der Region ist eine genossenschaftliche Bank mit rund 174.000 Kundinnen und Kunden und rund 89.000 Mitgliedern. Ihr Geschäftsgebiet erstreckt sich rund um die Städte Dornstetten, Herrenberg, Mössingen, Nagold, Rottenburg und Tübingen.

Über 400 Gästen aus allen sechs Regionen der Bank

Schon beim Glühweinempfang mit Fotobox füllte sich die Halle mit mehr als 400 Gästen aus allen sechs Regionen der Bank. Vertreterinnen und Vertreter aus Dornstetten-Horb, Herrenberg, Nagold, Rottenburg, Tübingen und Mössingen kamen zusammen, um die feierliche Vergabe zu erleben und sich auszutauschen.

Besonders im Fokus stand die Frage, wie die Spenden zustande kommen. Jörg Stahl, Co-Vorstandssprecher, erläuterte im Interview mit Moderator und Zauberkünstler Timo Marc, dass Gewinnsparlose der Kundinnen und Kunden die Grundlage dieser Förderung bilden: „In jedem Los steckt ein Stück Zukunft für unsere Region. 63 Cent pro Los können sofort wieder in gemeinnützige Zwecke fließen.“ Damit wurde deutlich, wie aus vielen kleinen Beträgen spürbare Unterstützung für Projekte in der Region entsteht – von Sport- und Musikvereinen über Kindergärten bis zu sozialen Initiativen.

Zauberkünstler Timo Marc führte mit überraschenden Momenten und viel Energie durch den Abend. Die Namen der 195 begünstigten Einrichtungen erschienen nacheinander auf der großen Leinwand – ein eindrucksvolles Bild für die Vielfalt des regionalen Engagements.

Stefan Metzing, Finanzbürgermeister der Stadt Herrenberg, hob in seinem Grußwort die Bedeutung der Volksbank in der Region als Partner des Ehrenamts hervor. Musikalisch sorgte der Bürgergesangsverein Ofterdingen für festliche Atmosphäre, bevor die Veranstaltung beim Gruppenfoto und einem gemeinsamen Imbiss ausklang.

Deutliches Zeichen für die Förderung des Ehrenamts

„Mit dem Spendenadvent 2025 setzt die Volksbank in der Region ein deutliches Zeichen für die Förderung des Ehrenamts und die Unterstützung der Menschen und Initiativen im Geschäftsgebiet – ganz im Sinne der Vision des Hauses: Stark für deine Zukunft – gemeinsam für morgen“, wie es in der Mitteilung heißt.