Geldinstitut in Horb und Co: 143.000 Euro für das Ehrenamt

Der Spendenadvent der Volksbank in der Region bringt Menschen, Projekte und Regionen zusammen.
Die Volksbank in der Region hat am vergangenen Montag in der Stadthalle Herrenberg gezeigt, welche Wirkung gemeinschaftliches Engagement entfalten kann: 143.000 Euro Spenden gingen an 195 Vereine, Schulen und Institutionen. „Eine der größten regionalen Förderaktionen des Jahres und ein starkes Zeichen für Zusammenhalt und Zukunftsgestaltung im Geschäftsgebiet“, wie die Bank in einer Mitteilung schreibt.