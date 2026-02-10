Gelder bewilligt: Lahrer Klinik-Neubau wird vom Land gefördert

Nun ist es offiziell: Für das Ortenau-Klinikum in Langenwinkel hat die Landesregierung in einem ersten Schritt Gelder für die Planungskosten freigegeben.
Vergangenes Jahr war die Enttäuschung in der Region groß: Trotz gegenteiliger Hoffnungen ging Lahr im Mai bei der Klinik-Förderung des Landes leer aus, die Planungskosten wurden vorerst nicht gefördert. Neun Monate später das Aufatmen: Der vom Ortenaukreis und dem Ortenau-Klinikum geplante Neubau ist nun auch offiziell als Förderprojekt vom Land Baden-Württemberg anerkannt worden. Das bestätigt das Klinikum in einer Pressemitteilung.