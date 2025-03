Geldbeutelwäsche in Wolfach: Trauer an der Mauer und am Brunnen

Trauer an der Mauer und am Brunnen

1 Nach einer ausgiebigen Reinigung hängte die Geldbeutelwäscher ihre leeren Börsen auf. Foto: Reinhard

Auch in Wolfach ist die Fasnet nun vorbei. Unter Tränen und Wehklagen haben die Geldbeutelwäscher am Aschermittwoch den Schlusspunkt gesetzt. Auch Bürgermeister Thomas Geppert setzten sie wieder ins Amt ein – davor lasen sie ihm aber die Leviten.









Es war mal wieder ein tränenreiches Schauspiel, dass die Wolfacher Geldbeutelwäscher ihrem Publikum boten. Wie gewohnt zogen sie im Trauermarsch vom Wäschergässle an der Klagemauer am Finanzamt vorbei zum Stadtbrunnen, wo sie ihre in der Fasnet geleerten Börsen unter lautem Wehklagen auswuschen. Taschentücher wurden gezückt, die Trauernden fielen sich gestenreich in die Arme und versuchten, sich gegenseitig Trost zu spenden. Die nassen Geldbeutel hängten sie hernach zum Trocknen auf.