1 Die Täter nutzten eine bekannte Betrugsmasche. (Symbolfoto) Foto: Gentsch

Zwei Frauen sind im Schwarzwald-Baar-Kreis bestohlen worden. Die Täter schlugen mit einer ähnlichen Betrugsmasche zu.

Villingen-Schwenningen - Die erste Trickdiebin bediente sich laut Polizeibericht einer bekannten Masche: Sie sprach am Donnerstag auf Englisch eine 43-Jährige an, als diese gerade vor einem Supermarkt in der Villinger Straße Einkäufe in ihr Auto lud. Die Frau gab vor, schwanger zu sein und Zahnschmerzen zu haben. Deshalb fragte sie nach dem Weg zum Klinikum.

Die hilfsbereite 43-Jährige schilderte den Weg. Danach bemerkte das Opfer, dass aus ihrer Handtasche auf dem Rücksitz des Autos die Geldbörse fehlte. Als sich die 43-Jährige wieder umdrehte, war die andere Frau verschwunden. Noch auf dem Weg zur Polizei wurde der bestohlenen 43-Jährigen mitgeteilt, dass ein größerer Geldbetrag von ihrem Bankkonto abgehoben wurde.

Polizei nimmt Hinweise entgegen

Die Polizei warnt vor solchen Betrugsmaschen und empfiehlt, sich nicht von Fremden ablenken zu lassen.

Die Diebin hatte schwarze Haare, eine durchschnittliche Statur und einen dunklen Tein. Sie trug einen Mundnasenschutz, eine hellbeige Strickjacke, schwarze Leggins und dunkle Sportschuhe. Sie soll etwa 40 Jahre alt und etwa 1,60 Meter groß gewesen sein.

Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei unter Telefon 07720/8 50 00 entgegen.

Ähnlicher Vorfall in Titisee-Neustadt

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich am Freitag gegen 10.30 Uhr in Titisee-Neustadt. Dort wurde eine 61-Jährige ebenfalls beim Einladen ihrer Einkäufe auf dem Parkplatz eines Supermarktes angesprochen. Ein Mann gab sich gegenüber der 61-Jährigen als ortsfremd aus und fragte sie nach dem Weg. Er hatte dafür eine Karte bei sich.

Während die 61-Jährige ihrem Wagen den Rücken zuwandte, wurde diese Situation laut Polizeibericht wohl von einer zweiten Person genutzt. Der Geldbeutel vom Beifahrersitz wurde gestohlen.

Der Mann wurde als etwa 60 Jahre alt, rund 1,70 Meter groß und braungebrannt beschrieben. Er sprach mit osteuropäischem Akzent und trugt ein dunkelblaues oder dunkelgrünes T-Shirt.

Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei unter Telefon 07651/9 33 60 entgegen.