Der 42-Jährige, der zunächst auf freien Fuß gesetzt worden war, befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft. Zudem konnten zwei weitere mutmaßliche Bandenmitglieder ermittelt werden.

Wie berichtet war der ältere Mann mehrfach von Betrügern um Bargeld und Gold gebracht worden. Zuletzt hatte der Senior jedoch Verdacht geschöpft und die Polizei verständigt, der daraufhin bei einer fingierten Geldübergabe am Donnerstag, 13. April, die Festnahme zweier 27-jähriger, syrischer Tatverdächtiger gelungen war. Diese befinden sich seither in Untersuchungshaft. Ihr mutmaßlicher Komplize war nach der Festnahme zunächst auf freien Fuß gesetzt worden.

Staatsanwaltschaft Hechingen erlässt Haftbefehl

Nachdem sich im Zuge der kriminalpolizeilichen Ermittlungen der Verdacht gegen den aus Ostfildern stammenden 42-Jährigen jedoch konkretisiert und erhärtet hatte, erwirkte die Staatsanwaltschaft Hechingen einen richterlichen Haftbefehl.

So soll der Mann, bei dem es sich um einen deutschen Staatsbürger handelt, als Logistiker der Bande fungiert haben. Am 27. April wurde der Haftbefehl gegen ihn vollstreckt. Nach einer Vorführung beim Haftrichter wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Zudem geriet ein weiterer Mann aus Ostfildern ins Visier der Ermittler. Dem 30-Jährigen wird zur Last gelegt, als ein weiterer Abholer tätig gewesen zu sein. Auf richterlichen Beschluss wurde vergangene Woche die Wohnung dieses Mannes durchsucht. Der 30-Jährige, gegen den zwischenzeitlich auch ein Haftbefehl erwirkt worden war, stellte sich wenige Tage später bei der Polizei. Der türkische Staatsangehörige wurde ebenfalls dem Haftrichter beim Amtsgericht Hechingen vorgeführt, der den Haftbefehl gegen Auflagen außer Vollzug setzte.

Weiterer Mann stellt sich der Polizei

Ein 43-Jähriger aus einer Fildergemeinde hatte sich vergangene Woche ebenfalls

selbst bei der Polizei gestellt. Er soll zusammen mit dem 30-jährigen Abholer

unterwegs gewesen sein. Der 43-Jährige befindet sich auf freiem Fuß. Die

kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an