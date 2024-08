Geldautomaten-Sprengung in Neubulach: Ermittlungen laufen - das gibt es Neues

1 Inzwischen hat der Edeka in Liebelsberg wieder geöffnet. Foto: Lena Knöller

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Sonntag auf Montag den Geldautomaten im Liebelsberger Edeka gesprengt und konnten flüchten. Auch das Landeskriminalamt ermittelt. Es gibt jetzt eine Einschätzung, wie viel Geld gestohlen wurde.









Beim Edeka-Markt in Liebelsberg herrscht reges Einkaufs-Treiben. Auf den ersten Blick scheint es so, als wäre nichts gewesen. Doch am Montag sah das ganz anders aus, da blieben die Türen verschlossen. Denn am frühen Morgen ist der Supermarkt an der Straße Auf der Strazel Opfer einer Geldautomaten-Sprengung geworden. Unbekannte Täter wollten Geld ergattern und sprengten kurz nach 3 Uhr den Automaten, der sich in dem Einkaufsgeschäft befand.