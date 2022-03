Einbruch in Bösinger Selbstbedienungsgeschäftsstelle der Kreissparkasse

1 Die KSK-Geschäftsstelle in Bösingen ist aktuell geschlossen. Foto: Hölsch

In die Selbstbedienungsgeschäftsstelle der Kreissparkasse in Bösingen sind Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag eingedrungen.















Bösingen - Der Geldautomat ist vom Einbruch betroffen, teilte die Kreissparkasse Rottweil mit. Es entstand Sachschaden, und der Inhalt des Geldautomaten wurde entwendet.

Der oder die Täter hatten es nach ersten Erkenntnissen auf den Inhalt des Geldautomaten abgesehen. Aktuell laufen die kriminaltechnischen Ermittlungen der Polizei. Der Sachschaden könne noch nicht abschließend beziffert werden. Wie viel Geld sich im Automaten befunden habe, könne aus Sicherheitsgründen nicht preisgegeben werden. Es bestand keine Personengefährdung.

Keine "Automatensprengung"

Die Täter werden professioneller und skrupelloser. Zum Glück, so die Kreissparkasse, wurde keine sogenannte "Automatensprengung" in Bösingen vorgenommen. Weniger frequentierte Geldautomaten hätten dabei eine höhere Gefährdungslage.

Ziel sei es, das Sicherheitsniveau kontinuierlich zu verbessern. Unabhängig davon bleibt jedoch das unschöne Gefühl, trotz vieler Investitionen in die Sicherheit Opfer eines Einbruchs geworden zu sein. Der Selbstbedienungsstandort der Kreissparkasse in Bösingen ist aktuell geschlossen.

Polizei auf Zeugenhinweise angewiesen

Die Kriminalpolizei Rottweil hat noch am Donnerstagmorgen Anwohner in der Nähe des Tatorts zu verdächtigen Wahrnehmungen befragt und die Spurenlage dokumentiert. Ersten Erkenntnissen zufolge brachen die Täter mehrere Türen auf, um in das Gebäude zu kommen.

Die Polizei ist dringend auf Zeugenhinweise angewiesen. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0741/47 70 bei der Kriminalpolizeidirektion Rottweil zu melden.