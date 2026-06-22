Geldanlage: Wie wirkt sich der Leitzins auf die Sparer im Zollernalbkreis aus?

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat jüngst den Leitzins auf 2,25 Prozent erhöht. Profitieren davon auch Sparer in der Region? Sparkasse und Volksbank geben Antwort.
Hoch erhebt sich der gläserne Tower am Mainufer in Frankfurt in den Himmel. Dahinter eine mächtige Institution für den gesamten Euroraum: die EZB. Die europäische Zentralbank ist mitunter für die Festlegung des Leitzinses zuständig. Dieser ist ein wichtiges geldpolitisches Steuerungselement, das unter anderem die Inflation dämpfen oder ankurbeln soll. Jüngst erhöhte die EZB den Leitzins um 0,25 Basispunkte auf 2,25 Prozent. Es war die erste Erhöhung seit zwei Jahren. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Durch die Auswirkungen des Iran-Krieges zieht die Inflation an. Das schreibt die EZB auch in ihrer Entscheidungsbegründung vom 11. Juni: „Durch den Krieg im Nahen Osten entsteht Druck auf die Inflation.“ Und da das Ziel sei, selbige bei einem Zielwert von zwei Prozent zu halten, müsse nun der Leitzins nach oben. „Die Aussichten sind nach wie vor von Unsicherheit geprägt, und es bestehen Aufwärtsrisiken für die Inflation sowie Abwärtsrisiken für das Wirtschaftswachstum“, schreiben die Währungshüter.