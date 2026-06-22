Geldanlage: Wie wirkt sich der Leitzins auf die Sparer im Zollernalbkreis aus?

Hoch erhebt sich der gläserne Tower am Mainufer in Frankfurt in den Himmel. Dahinter eine mächtige Institution für den gesamten Euroraum: die EZB. Die europäische Zentralbank ist mitunter für die Festlegung des Leitzinses zuständig. Dieser ist ein wichtiges geldpolitisches Steuerungselement, das unter anderem die Inflation dämpfen oder ankurbeln soll. Jüngst erhöhte die EZB den Leitzins um 0,25 Basispunkte auf 2,25 Prozent. Es war die erste Erhöhung seit zwei Jahren. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Durch die Auswirkungen des Iran-Krieges zieht die Inflation an. Das schreibt die EZB auch in ihrer Entscheidungsbegründung vom 11. Juni: „Durch den Krieg im Nahen Osten entsteht Druck auf die Inflation.“ Und da das Ziel sei, selbige bei einem Zielwert von zwei Prozent zu halten, müsse nun der Leitzins nach oben. „Die Aussichten sind nach wie vor von Unsicherheit geprägt, und es bestehen Aufwärtsrisiken für die Inflation sowie Abwärtsrisiken für das Wirtschaftswachstum“, schreiben die Währungshüter.

Eine Erhöhung des Leitzinses verteuert Kredite, fördert das Sparen und kann somit die Inflationsrate senken, indem sie den Konsum reduziert, weil dem Wirtschaftskreislauf Geld entzogen wird. In einem solchen Umfeld werben nun oftmals sogenannte Neo-Broker – etwa Trade Republic oder Scalable Capital – mit der direkten Weitergabe des EZB-Leitzinses. Also in diesem Fall mit 2,25 Prozent Zinsen auf geparktes Geld. Und auch die Volksbanken-Raiffeisenbanken schreiben auf ihrer allgemeinen Internetseite zum steigenden Leitzins: „Positiv für Personen mit privaten Geldanlagen dabei ist, dass sie höhere Zinsen für Festgeldanlagen und Tagesgeldkonten erhalten.“

Keine direkte Weitergabe der Zinserhöung

Wie wirkt sich die Erhöhung des EZB-Zinses nun aber konkret auf die Sparer im Zollernalbkreis aus? Eine Anfrage unserer Redaktion bei der Sparkasse und Volksbank klärt auf. „Eine unmittelbare 1:1-Weitergabe des EZB-Leitzinses auf einzelne Produkte erfolgt nicht automatisch“, erklärt Nico Gotthardt für die Volksbank Zollernalb. Die Zinspolitik seines Hauses orientiere sich „an einem ausgewogenen Gesamtansatz“ – hier spielten Refinanzierung, Wettbewerb und langfristige Stabilität eine Rolle. Angesprochen auf die mitunter aggressive Werbung der Neo-Broker schreibt Gotthardt zwar, dass solche kurzfristigen Modelle mit attraktiven Zinssätzen „ihre Berechtigung“ hätten, „als Volksbank Zollernalb setzen wir jedoch bewusst auf persönliche Betreuung und Beratung, langfristige Kundenbeziehungen und regionale Verantwortung.“ Der Prokurist betont auch hier das Gesamtpaket seines Instituts, „das über den reinen Zinssatz hinausgeht“.

Und was macht die in rot gewandete Konkurrenz der Sparkasse? Pressesprecher Wolfgang Stahl gibt keine konkrete Antwort auf die Frage, ob sich die Leitzinserhöhung bei den Kunden niederschlagen wird. „Bei der Festsetzung beziehungsweise den Veränderungen unserer Zinssätze beleuchten wir immer das gesamte Produktsortiment“, schreibt der Pressemann. Die Verzinsung bei Sichteinlagen, also jener Cash, der auf Tagesgeldkonten oder Girokonten schnell verfügbar liegt, halte man stabil. Erhöht die Zinsen im Umkehrschluss also nicht. Jedoch biete man „Kunden durch eine Zinssteigerung bei den Spareinlagen eine sehr gute Möglichkeit, sich Zinsen über eine vereinbarte Laufzeit zu sichern“, heißt es von der Sparkasse Zollernalb weiter. Stahl erklärt: „Wir betrachten mit unseren Kunden im Rahmen einer qualitativ guten Beratung, deren gesamte Anlagen.“ Dieser Ansatz sei langfristig vielversprechender, ist man bei der Bank überzeugt.

Wenige Auswirkungen auf Kredite

Bleibt noch eine Frage offen: Was machen die 0,25 Basispunkte beim Kreditgeschäft aus? Denn die EZB erhöhte jüngst alle drei Leitzinsarten, also auch den Refinanzierungszins – und der bestimmt die Konditionen, zu denen sich Geschäftsbanken Geld bei der Zentralbank leihen können. Denn meist führen steigende Leitzinsen unweigerlich dazu, dass Banken höhere Zinsen für Kredite verlangen. Zumindest für neu abgeschlossene Finanzierungen. Bei der Sparkasse verhält es sich hier so, „dass bei den meisten unserer Kunden nicht der sehr kurzfristige Leitzins der EZB die Hauptrolle spielt, sondern das Zinsniveau des längerfristigen Kapitalmarktes im Rahmen der Zinssicherheit.“ Auch bei der Volksbank ist hier nicht mit Umwälzungen im Kreditgeschäft zu rechnen: „Für die Kreditvergabe an unsere Mitglieder und Kunden ergeben sich daraus keine unmittelbaren Änderungen“, schreibt Nico Gotthardt. Grundsätzlich stelle man weiterhin „passgenaue Finanzierungslösungen“ in den Mittelpunkt.

Der EZB-Leitzins

Der EZB-Leitzins ist der wichtigste Zinssatz der Europäischen Zentralbank. Zu diesem Satz können sich Geschäftsbanken Geld leihen. Er beeinflusst damit viele Bereiche der Wirtschaft. Steigt der Leitzins, werden Kredite für Verbraucher und Unternehmen meist teurer. Das kann Investitionen und Konsum bremsen, gleichzeitig aber die Inflation dämpfen. Auch Sparzinsen ziehen oft an. Wird der Leitzins gesenkt, werden Kredite günstiger – das soll die Wirtschaft ankurbeln, kann aber die Inflation verstärken. Die EZB passt den Leitzins an, um die Preisstabilität im Euroraum zu sichern. Ihr Ziel ist eine Inflation von mittelfristig 2 Prozent.