Geldanlage: Gold und Silber erklimmen weitere Rekorde

Zoll-Drohungen der USA und der Grönland-Konflikt lassen den Preis für Gold und Silber auf Höchststände klettern. Was Anleger und Märkte jetzt bewegt.
London - Gold und Silber haben zum Wochenstart wegen der Eskalation in dem von den USA ausgelösten Grönland-Konflikt weiter zugelegt. Die Preise für beide Edelmetalle kletterten im frühen Handel auf Rekordstände. Der Preis für eine Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) stieg in der Nacht auf Montag um bis zu zwei Prozent auf etwas mehr als 4.690 US-Dollar.