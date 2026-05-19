Geld vom Staat: Antragsportal für neue E-Auto-Prämie gestartet

Ab sofort kann die neue E-Auto-Förderung beantragt werden. Das Ministerium rechnet mit Zuschüssen für bis zu 800.000 Fahrzeuge. Was dafür nötig ist.
Berlin - Wer die neue Kaufprämie für Elektroautos nutzen will, kann die staatliche Unterstützung ab sofort beantragen. Das entsprechende Portal wurde während einer Pressekonferenz mit Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) freigeschaltet. Das Antragsverfahren soll digital ablaufen. Nötig ist dafür eine BundID, ein Konto, mit dem man sich online bei Behörden ausweisen kann.