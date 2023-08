1 Bestellung aufnehmen, abräumen oder wischen: Besonders in der Gastronomie können Ferienjobber den Betrieb entlasten. Foto: Albert

In vielen Betrieben sind die Stellen für Schüler, die sich während der Sommerferien das Taschengeld aufbessern wollen, bereits vergriffen. Es gibt allerdings Unternehmen, die noch nach Verstärkung suchen.









Für Schüler gibt es in der Stadt viele Anlaufstellen, wenn es um Ferienjobs geht. Besonders in Zeiten des Fachkräftemangels können Unternehmen helfende Hände gut gebrauchen. Das bestätigen die Nachfragen unserer Redaktion. So sind viele Stellen wie beispielsweise bei Walter System oder im Lahrer Gasthaus Lamm bereits vergeben. Unsere Redaktion hat im Raum Lahr nachgefragt, bei welchen Betrieben sich Schüler noch bewerben können und was sie dafür mitbringen sollten.