Unbekannter bricht in Bad Wildbader Lokal ein

1 Der Einbrecher ist laut Polizei am frühen Sonntagmorgen in das Lokal eingebrochen. (Symbolfoto) Foto: Adobe Stock

Ein unbekannter Täter ist am frühen Sonntagmorgen in den Verkaufsraum eines Lokals in Bad Wildbad eingebrochen und hat Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich gestohlen.









Nach bisherigem Ermittlungsstand schlug ein Mann gegen 1.30 Uhr eine Fensterscheibe des in der Würzbachtalstraße gelegenen Geschäfts ein und gelangte so ins Innere des Lokals. Im Anschluss an die Tat konnte der Mann mit seiner Beute unerkannt vom Tatort flüchten.