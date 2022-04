1 Vermutlich Brandstiftung: In der Nacht zum 27. April 2021 ist die 70 Jahre alte Schindelbrücke über den Neckar abgebrannt. Foto: Maier

Das Land fördert die Tourismusinfrastruktur im Regierungsbezirk Freiburg. Nach Rottweil fließen so mehr als 133.000 Euro für den Wiederaufbau der Schindelbrücke im Neckartal. Die 70 Jahre alte Brücke war vor knapp einem Jahr in der Nacht zum 27. April abgebrannt – vermutlich durch Brandstiftung.















Link kopiert

Rottweil - Die Stadt kann sich freuen: Rottweil bekommt 133 875 Euro aus dem Tourismusinfrastrukturprogramm des Landes Baden-Württemberg für die Neuerrichtung der Schindelbrücke über den Neckar.

"Das Land nimmt dieses Jahr mit mehr als 13 Millionen Euro noch einmal mehr Geld in die Hand als im Vorjahr. Damit steht es den Kommunen gerade auch in schwieriger Zeit als verlässlicher Partner zur Seite. Das stärkt und ermutigt unsere attraktiven und leistungsstarken Tourismus-Destinationen, kraftvoll und zuversichtlich in die hoffentlich bald beginnende Zeit nach der Pandemie zu starten", freut sich Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer. Der Regierungsbezirk Freiburg wird laut Pressemitteilung mit rund 4,8 Millionen Euro für insgesamt neun kommunale Vorhaben bedacht: neben Rottweil sind das Bodmann-Ludwigshafen, Bad Dürrheim, Herrischried, Nordrach, Gaienhofen, Bad Bellingen, Feldberg und Titisee-Neustadt. Schäfer: "Die Projekte stärken das touristische Angebot in unserer Region nachhaltig."

Nicht minder groß ist die Freude bei Stefan Teufel, Rottweiler Landtagsabgeordnete und stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU-Landtagsfraktion. Nach den Einbußen durch die Corona-Pandemie sei es richtig, dass nun gezielt die Kommunen bei der Weiterentwicklung der örtlichen Tourismusinfrastruktur unterstützt werden. "Unsere Gemeinden in Baden-Württemberg sind das Rückgrat des Tourismus im ganzen Land. Nachdem die Brücke vor einem Jahr vollständig abgebrannt ist, bin ich froh, dass der Neuerrichtung nichts mehr im Wege steht", so Teufel.

Auch der Rottweiler FDP-Landtagsabgeordnete Daniel Karrais begrüßt den Zuschuss aus dem Tourismusinfrastrukturprogramm des Landes. Der Rottweiler Gemeinderat hatte nach dem Brand eine Neuerrichtung beschlossen, um den für Wanderer und Radfahrer wichtigen Weg wieder passierbar zu machen. Der Neubau soll 446 250 Euro kosten, wovon das Land 30 Prozent der förderfähigen Kosten übernehme. "Die Schindelbrücke ist für die Naherholung rund um die Neckarburg wichtig. Da Investitionen in Tourismus freiwillige Aufgaben der Kommunen sind, müsste die Stadt den Neubau selbst finanzieren", so Karrais.

Mit seinem Tourismusinfrastrukturprogramm will das Land einen Anreiz für Investitionen der Gemeinden in ihre touristische Infrastruktur geben. In diesem Jahr fließen rund 36 Prozent der landesweit zur Verfügung stehenden Mittel in den Regierungsbezirk Freiburg, wie die für den Tourismus zuständige Ministerin Nicole Hoffmeister-Kraut am Freitag bekannt gegeben hat.

Video vom Brand im Jahr 2021: