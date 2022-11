Warum Wohnungseigentümer in die Röhre schauen

1 In vielen Wohngebäuden wird für die Katz’ geheizt. Der Bedarf für eine enegertische Sanierung ist enorm. Foto: imago images/Arnulf Hettrich

Der Energieeinspareffekt bei der Sanierung von Bestandsgebäuden ist fast fünfmal höher als bei Neubauten. Aber obwohl jede vierte Wohnung im Eigentum ist, haben deren Besitzer kaum eine Chance auf Zuschüsse.















Der Gebäudebestand in Deutschland ist laut Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz immerhin für ein Drittel des Endenergieverbrauchs und 30 Prozent der Treibhausgase verantwortlich. Zu lange konzentrierte sich die Bundesförderung aber vor allem auf Neubauvorhaben. Der massive Ansturm auf die Fördermittel führte zu einem aufsehenerregenden Stopp und im April zu einem Neustart mit strengeren Kriterien. Nun fließt mehr Geld (bei geringeren Quote) in die energetische Bestandssanierung, schließlich ist damit der Effekt zur Energieeinsparung und zum Klimaschutz 4,5-mal höher als beim derzeit durch die Inflation ausgebremsten Neubau.