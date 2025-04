Geld für Kommunen: Sondervermögen – das erhoffen sich die Städte im Zollernalbkreis

1 Von den Milliarden möchten auch die Kommunen im Zollernalbkreis etwas abhaben. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Vom 500 Milliarden Euro schweren Sondervermögen, das auf den Weg gebracht wurde, sollen auch die Kommunen profitieren, verspricht Berlin. Die Städte im Zollernalbkreis wissen zum Teil schon genau, wofür das Geld gut wäre.









Link kopiert



Das politische Berlin nimmt Geld in die Hand, um Investitionen tätigen zu können – viel Geld, insgesamt 500 Milliarden Euro. Davon sollen 100 Milliarden Euro an die Länder fließen, auch zur Förderung kommunaler Investitionen. Wie fassen die Kommunen diese finanziellen Aussichten auf? Wir haben in Hechingen, Balingen und Albstadt nachgefragt.