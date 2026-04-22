Geld aus Kabinen geklaut: Fußballbezirk Nordschwarzwald reagiert wochenlang nicht auf Diebstähle

Dreimal wurde im März beim SV Gültlingen Geld aus den Spielerkabinen gestohlen. Der Verein informiert den Bezirksvorstand, um andere zu warnen – doch der reagiert wochenlang nicht.

Schlechte Laune bei Gunter Deuble: Dreimal wurde im März Geld aus den Spielerkabinen des SV Gültlingen gestohlen – insgesamt 600 Euro. Der Leiter der Fußball-Abteilung zählt auf: Zunächst war beim Bezirksliga-Heimspiel am 8. März gegen den TSV Möttlingen nur die Gültlinger Kabine betroffen. Eine Woche später beim Heimspiel gegen Grün-Weiß Ottenbronn wurde bei beiden Mannschaften geklaut. Und auch nach einem Training fehlte Geld. „Mir tut das wirklich leid“, bedauert Deuble und befürchtet: „Den Täter wird man wahrscheinlich nie schnappen.“

Auch Autoschlüssel geklaut Diebstahl in Spielerkabinen ist kein neues Phänomen. Im alten Bezirk Böblingen/Calw gab es vor einigen Jahren eine ganze Serie. „Das war vermutlich eine Bande. Es ist immer ein weißer Transporter gesichtet worden“, weiß Deuble. Auf mehreren Sportplätzen wurden während der Spiele sogar Autoschlüssel aus den Kabinen gestohlen und dann auf den Parkplätzen Wertsachen aus den Fahrzeugen entwendet.

Als der alte Bezirk Böblingen/Calw davon in Kenntnis gesetzt wurde, reagierte er sofort. Der damalige Bezirksvorsitzende Richard Armbruster verfasste ein Rundschreiben an alle Vereine, um sie vor der Diebstahl-Serie zu warnen. Nach dem Heimspiel am 15. März gegen Grün-Weiß Ottenbronn informierte Deuble daher den Vorstand des Bezirks Nordschwarzwald – in der Hoffnung, dass auch dieser die anderen Vereine auf die Diebstähle hinweist. Doch der reagierte nicht. Offenbar störte es den Bezirksvorsitzenden Wolfgang Ottmar, nicht per E-Mail, sondern per Whatsapp angeschrieben worden zu sein.

Für Deuble ist es ein Unding, dass der Bezirksvorstand untätig blieb. „Sie sagen immer, dass man sich immer bei ihnen melden kann, wenn es Probleme gibt. Sie würden sogar zu einem hinkommen. Aber jetzt war man zu nichts in der Lage“, schimpft der Gültlinger Abteilungsleiter und unterstreicht: „Man weiß ja nicht, ob es auch jetzt wieder eine Bande ist. Darum war ich in die Offensive gegangen.“

Unglaubliche Vorgänge

Anders als der Bezirksvorstand hat die Schiedsrichtergruppe Calw Deubles Warnung aufgegriffen, nachdem sie davon erfuhr. Zwar war in Gültlingen kein Schiedsrichter von den Diebstählen betroffen, dennoch schickte sie eine Rund-Mail an alle ihre Mitglieder, damit diese wachsam bleiben. Obmann Benjamin Haug schreibt darin: „In den letzten Wochen kam es offensichtlich in unserem Gebiet vermehrt zu Diebstahlshandlungen aus Mannschaftskabinen während laufender Spiele. Dies sind aus meiner Sicht unglaubliche Vorgänge, da hier Menschen während der Ausübung ihres Hobbys um ihr Eigentum gebracht werden.“

Zumindest darauf hat der Bezirksvorstand nun reagiert, denn die Rund-Mail der Schiedsrichtergruppe Calw leitete er am Dienstag weiter – fast einen Monat nachdem sich Deuble an den Bezirksvorstand gewendet hatte.