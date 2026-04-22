Geld aus Kabinen geklaut: Fußballbezirk Nordschwarzwald reagiert wochenlang nicht auf Diebstähle

Dreimal wurde im März beim SV Gültlingen Geld aus den Spielerkabinen gestohlen. Der Verein informiert den Bezirksvorstand, um andere zu warnen – doch der reagiert wochenlang nicht.
Schlechte Laune bei Gunter Deuble: Dreimal wurde im März Geld aus den Spielerkabinen des SV Gültlingen gestohlen – insgesamt 600 Euro. Der Leiter der Fußball-Abteilung zählt auf: Zunächst war beim Bezirksliga-Heimspiel am 8. März gegen den TSV Möttlingen nur die Gültlinger Kabine betroffen. Eine Woche später beim Heimspiel gegen Grün-Weiß Ottenbronn wurde bei beiden Mannschaften geklaut. Und auch nach einem Training fehlte Geld. „Mir tut das wirklich leid“, bedauert Deuble und befürchtet: „Den Täter wird man wahrscheinlich nie schnappen.“