Geld aus Abfallwirtschaft: Freiburg will 21 Millionen Euro für Schulneubau am Tuniberg bereitstellen

Der aktuelle Partner der Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Freiburg (ASF) wird auch für die kommenden Jahre im Boot bleiben: Die Firma Remondis, die ihren Hauptsitz in Lünen (Nord-Rhein-Westfalen) hat, wird auch künftig 47 Prozent der ASF-Anteile halten. Damit sichere man nicht nur rund 500 Jobs in Freiburg, sondern für die Bürger bleibe bei der Müllentsorgung alles beim Alten, so Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos). Remondis sei ein „starker und verlässlicher Partner“.

Der Clou dabei: Durch die neu verhandelten Rahmenbedingungen des Vertrags fließen der Stadtkasse aus der Ausschreibung nun 21 Millionen Euro für die ausgeschriebenen Remondis-Anteile an der ASF zu. Das Geld werde komplett in einen Schulneubau im Stadtteil Opfingen gesteckt, so Schul- und Umweltbürgermeisterin Christine Buchheit (Grüne) am Mittwoch: Die „Verbundschule Tuniberg“ fasst ein dreizügiges Gymnasium und eine Gemeinschaftsschule für bis zu 1200 Kinder und Jugendliche, Sportanlagen, eine Sporthalle und eine Schulmensa unter einem Dach zusammen.

Baubeginn der Schule ist noch offen

Das Schulareal wird über drei Hektar groß werden. Seit Oktober 2025 arbeitet die Stadt an einem Bebauungsplan, um das Baurecht für das Projekt zu bekommen. Aktuell läuft dazu das Beteiligungsverfahren für die Öffentlichkeit. Wann gebaut werden soll, ist noch offen. Der Gemeinderat hatte nach mehrjährigem Hin und Her im vergangenen Juni für das Projekt gestimmt.

Bürgermeisterin Christine Buchheit lobte das Ausschreibungsergebnis und die Zusammenarbeit mit Remondis: Damit würden die gute Abfallentsorgung gesichert und auch „ökologische Standards“ für die Entwicklung der ASF gesichert, so die Bürgermeisterin. Remondis-Vorsitzender Thomas Conzendorf hob hervor, dass man in Freiburg schon mehr als zwei Jahrzehnte erfolgreich zusammenarbeite. Das sei ein Musterbeispiel für eine erfolgreiche öffentlich-private Zusammenarbeit, auf die man bei Remondis stolz sei.