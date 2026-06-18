Geld aus Abfallwirtschaft: Freiburg will 21 Millionen Euro für Schulneubau am Tuniberg bereitstellen

Die Stadt will Einnahmen aus der Ausschreibung für die Abfallwirtschaft in einen Schulneubau auf dem Tuniberg stecken.
Der aktuelle Partner der Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Freiburg (ASF) wird auch für die kommenden Jahre im Boot bleiben: Die Firma Remondis, die ihren Hauptsitz in Lünen (Nord-Rhein-Westfalen) hat, wird auch künftig 47 Prozent der ASF-Anteile halten. Damit sichere man nicht nur rund 500 Jobs in Freiburg, sondern für die Bürger bleibe bei der Müllentsorgung alles beim Alten, so Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos). Remondis sei ein „starker und verlässlicher Partner“.