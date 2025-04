1 Diskussionsbedarf: VfB-Angreifer Nick Woltemade (re.) und Schiedsrichter Daniel Schlager Foto: www.imago-images.de/Robin Rudel

Der Platzverweis für VfB-Offensivmann Nick Woltemade im Spiel gegen Werder Bremen erhitzt weiter die Gemüter. Jetzt spricht Schiedsrichter-Chef Knut Kircher über die Szene – und die Konsequenzen.









Knut Kircher hat seinen Stammplatz, wenn er Heimspiele des VfB Stuttgart besucht. Er sitzt im Zentrum der oberen Haupttribüne im Pressebereich und hat auf Höhe der Mittellinie den Überblick auf das Geschehen – und damit auf das, was für ihn als Geschäftsführer der DFB Schiedsrichter GmbH von Belang ist: Die Leistung des Unparteiischen mit seinem Gespann unten auf dem Rasen. Auch am Sonntag, bei der Partie gegen Werder Bremen (1:2), nahm Kircher seinen Platz auf der Haupttribüne ein und ging dann wie immer nach dem Spiel in die Schiedsrichterkabine, um in dem Fall eine erste Analyse mit Daniel Schlager und seinen Assistenten vorzunehmen.