Geisternacht in Bösingen: Schauderhafte Gestalten ziehen durch die Straßen

Der traditionelle Geisterumzug mit dem anschließendem Geisterball ist ein wichtiger und fester Bestandteil der Speckmockelzunft, der nicht mehr wegzudenken ist. Am Wochenende war es mal wieder so weit.

Beim Geisterumzug in Bösingen, der 1978 ins Leben gerufen wurde, machten verschiedenartige, kunstvoll geschnitzte Hexen- und Maskenlarven auf sich aufmerksam. Guggamusiken und Fanfarengruppen ergänzten musikalisch das närrische Treiben, das um 19 Uhr in der Beffendorfer Straße begann und durch die Ortsmitte bis hin zur Festhalle zog.

Populärer Umzug mit vielen Gästen

Den Anfang des populären Fasnetsumzugs machte die Guggamusik Flegga Bätscher Böhringen. Auftakt und Garant für eine Riesenstimmung. Danach folgten die Narrenzunft Tuningen Tännlegeister, die Narrenzunft Neuweiler, die Glonki Gilde Villingen,die Dura Hexa Emerkingen, die Narrenzunft Dautmergen, die Bockdobelpfuper Guggenmusik Deilingen-Delkhofen, die Scheulerwald Deifels Hexa Reutlingen, die Heimbach-Hexa Betzweiler-Wälde, die Geistersteinhexen Locherhof 2012, die Linkenholder Höhlagoischter, die Gäu-Hexa und Wächter Gäufelden, die Wölfe der Narrenzunft Talhausen, die Brandhexen Winzeln, die Neukircher Schella Hexa, die Stockbach Hexa von Wittershausen, die Brunnä Hex Oberbaldingen und die Gültlinger Narrenzunft. Nicht zu vergessen: die Guggenmusigg Näcker-Gamper Deißlingen, die ebenfalls für zünftige musikalische Stimmung sorgte.

Aktive Harzwaldgeister

Der Ansager, Florian Staiger, präsentierte die vorbeiziehenden närrischen Gruppen. Am Ende des gruseligen, närrischen Umzugs folgte der gastgebende Verein, die Bösinger Harzwald-Geister der Speckmockelzunft Bösingen. So manches schöne, jugendliche Mädchen wurde von den schauderhaften Gestalten in Gewahrsam genommen.

Nach dem gruseligen Nachtumzug startete der große Geisterball. In der Waldbar der kleinen Halle heizte DJ Fschelli dem Publikum ein. In der großen Festhalle brachten die „Schwarzwald Buam“ den Besucherstrom in Fasnetsstimmung. Diverse Schowgruppen traten auf und stellten ihre Künste zur Schau.