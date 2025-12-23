Geister-Wolf in Altensteig: Fotofalle schießt Bild von einem Wolf – und niemand weiß davon

Die FVA berichtet von einer Wolfssichtung in Altensteig. Komisch ist nur: Vor Ort weiß offenbar niemand Bescheid.
Dass sich im Landkreis Calw in den letzten Jahren vereinzelt wieder Wölfe blicken lassen, war bereits bekannt. Seit 2017 gab es bereits Sichtungen in Gebieten um Bad Wildbad, aus Enzklösterle, Simmersfeld und Neuweiler. Kürzlich wurde wieder ein Wolf im Kreis Calw auf den Bildern einer Fotofalle in Altensteig gesichtet. Das besondere hierbei: Altensteig war bisher noch nicht als Wolfsterritorium bekannt.