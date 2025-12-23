Geister-Wolf in Altensteig: Fotofalle schießt Bild von einem Wolf – und niemand weiß davon

Die FVA berichtet von einer Wolfssichtung in Altensteig. Komisch ist nur: Vor Ort weiß offenbar niemand Bescheid.

Dass sich im Landkreis Calw in den letzten Jahren vereinzelt wieder Wölfe blicken lassen, war bereits bekannt. Seit 2017 gab es bereits Sichtungen in Gebieten um Bad Wildbad, aus Enzklösterle, Simmersfeld und Neuweiler. Kürzlich wurde wieder ein Wolf im Kreis Calw auf den Bildern einer Fotofalle in Altensteig gesichtet. Das besondere hierbei: Altensteig war bisher noch nicht als Wolfsterritorium bekannt.

Ob es sich um das Tier mit der Kennung GW852m handelt, welches im Jahre 2017 als erster sesshafter Wolf im Kreis Calw seit 150 Jahren gilt, ist also bisher noch unklar. Dieser wurde immerhin im März 2025 schon einmal im Kreis Calw bei Bad Wildbad nachgewiesen und ist im Enztal sesshaft.

Sonderbar: Vor Ort weiß scheinbar niemand Bescheid

Kurios: Bei der Kontaktaufnahme mit Wildtierbeauftragten im Kreis Calw wusste niemand über eine Wolfssichtung in Altensteig Bescheid. Trotz einer offiziellen Meldung der UM und der FVA wurden die örtlichen Wildtierbeauftragten offenbar nicht informiert.

Das wirft Fragen auf: Wer hat die Information und das Bild der Fotofalle an UM und FVA geschickt? Schließlich dürfen Privatpersonen in öffentlichen Wäldern gar keine Fotofallen aufstellen. Und warum wurden die örtlichen Wildtierhüter nicht informiert?

Eine mögliche Erklärung wäre, dass die Fotofalle in einem Privatwald aufgestellt wurde. Aus Datenschutzgründen will die FVA allerdings nicht mitteilen, woher das Foto stammt.

Abwarten ist gefragt

Um mehr Klarheit über den gesichteten Wolf zu erlangen, müssen noch mehr Nachweise des Raubtiers in der Umgebung Altensteig gesammelt werden. Denkbar ist, dass es ein Tier auf der Durchreise oder ein sesshafter Wolf eines umliegenden Territoriums, der einen kurzen Abstecher in die Altensteiger Wälder gemacht hat.