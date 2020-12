"Geister-Heimspiel" TSG gewinnt gegen TSV Schott Mainz mit 4:0

Gäste angeknockt

Der Doppelschlag zeigte Wirkung bei den Gästen aus Mainz, die sich zwar bemühten, aber nicht viel zustande brachten. Die TSG präsentierte sich indes weiter hellwach und aggressiv in den Zweikämpfen. So war ein Distanzschuss von Kenneth Hanner-Lopez, den TSG Keeper Julian Hauser sicher parierte (23.), das erste nennenswere Lebenszeichen der Gäste. In der Folge hatte Balingen die Partie im Griff, weil die Eyachstädter die Gäste früh attackierten und so immer wieder zu Fehlern zwangen. So wie in der 35. Minute, als Fabian Kurth einen Mainzer zu einem Rückpass zwang, der über seine Mitspieler hinweg bei Pettenkofer landete. Der spielte stark in die Mitte zu Heim, der an Torhüter Tim Hansen scheiterte, doch es gab ja noch Akkaya, der den Ball zum 3:0 versenkte und so einen lupenreinen Hattrick schnürte.

In der 42. Minute bediente dann Akkaya mit einem feinen Pass Heim, der direkt abzog; aber Keeper Hansen brachte noch das Bein raus und verhinderte so das 4:0 für die Hausherren. Gefährlich vor das Tor kamen die Gäste kurz vor der Pause durch Nils Lishek, aber Kurth klärte zur Ecke, und so ging es mit einer klaren Balinger Führung in die Halbzeitpause.

Schlußphase genutzt

Gerade mal eine Minute war in der zweiten Halbzeit gespielt, da machte die TSG den Deckel drauf: Nach einem Ballgewinn spielte Lukas Foelsch mit einem feinen Pass Simon Klostermann frei, der alleine vor Torhüter Hasen auftauchte und diesen zum 4:0 überwand. Mainz antwortete mit wütenden Angriffen, aber die TSG agierte routiniert und abgeklärt und ließ den Gästen nichts zu. Schott war nur bei Standards gefährlich – wie bei einem Freistoß von Jost Mairose, den im Strafraum Lihsek knapp verpasste (61.).

Die Gastgeber überließen Mainz den Ball, sorgten aber mit starkem Spiel gegen den Ball dafür, dass sie damit nicht viel anfangen konnten.

Obwohl er wenig zu tun hatte, präsentierte sich TSG-Schlussmann Hauser hellwach und lenkte einen strammen Schuss von Silas Schwarz zur Ecke (77.). Da die TSG in der Schlussphase selbst noch ein paar gute Gelegenheiten ausließ, blieb es am Ende beim 4:0.