Horb-Nordstetten - Dutzende Liebhaber und Freunde der fünften Jahreszeit rannten der Narrenzunft Nordstetten beim beliebten Geißbockball in der Turn- und Festhalle regelrecht die Türen ein.

Früh nach dem Start des närrischen Treibens vermeldete der Veranstalter eine ausverkaufte Halle, die samt großzügigen Barzelt aus allen Nähten platzte.

Spektakuläres Programm

Da staunte auch Ehrenzunftmeister Tobias Wenz nicht schlecht, der die zahlreichen Zünfte und Hexengruppen im Nordstetter Narrenhimmel begrüßte. Ihm oblag auch die Moderation des spektakulären Rahmenprogramms, welches von artistischen Showtänzen strotzte und mit einem musikalischen Highlight abschloss.

Nach der Begrüßung und Vorstellung der eingeladen Narrenzünfte, eröffnete der Gastgeber mit seinem Maskentanz das närrische Spektakel. "Willkommen im Zirkus" lautete die Devise in der Manege der "Smarties" (Narrenzunft Nordstetten), während die "Golden Girls" (ebenfalls NZ Nordtstetten) in ihrer Darbietung "Sonne und Mond" in der Halle hell erstrahlen ließen.

Partystimmung kommt auf

Nach einer weiteren tänzerischen Einlage durch die Narrenzunft Bildechingen gehörte die Bühne den bewegungsfreudigen Narren, die ausgelassen zu Fasnet-Hits und Freestyle-Klassikern à la "Johnny O", präsentiert durch DJ Mark (Markus Burgner) das Tanzbein schwangen.

Ausgelassene Partystimmung herrschte währenddessen auch im angrenzenden Barzelt, wo beinahe kein Durchkommen mehr möglich war, dafür aber Schunkeln im Stil einer närrischen Kettenreaktion.

Hofballett erregt Neugier

Bis dicht vor die Bühne quetschen sich Hästrager, um die Vorführung des Hofballetts der Kulturgemeinschaft Empfingen hautnah mitzuerleben. Als durchaus sehenswert entpuppte sich auch die Bühnenshow der Tänzerinnen der Narrenzunft Dettingen.

Zu der mit fetten Beats aufgemotzten Version des Shantys "Wellerman" (Nathan Evans) schlug nicht nur die Darbietung der Damen ordentlich Wellen im Saal, sondern auch das Narrenherz beglückt auf Hochtouren.

Die Cheerleader der Mettstetter Steinachhexen knüpften an die im Saal herrschende Stimmung mit ihrem Showtanz nahtlos an und läuteten das darauf folgende Highlight ein.

Artistische Leistung

Über die Narrenfreunde Heckenberlesgäu Ostelsheim hat sich nämlich längst herumgesprochen, dass diese als Garant für spektakuläre Hexentänze mit vollem Körpereinsatz gelten.

Und die Ostelsheimer machten, wie vom närrischen Publikum erwartet ihrem Ruf alle Ehre. Mit einer großen Hexenpyramide krönten die Protagonisten ihre artistische Show zum Abschluss, was mit tosendem Applaus gewürdigt wurde. "Respekt. Und das alles mit Hexenmaske", gab sich einer der Zuschauer anschließend beeindruckt.

Musik mit Tempo

Dank einer kleinen, technischen Panne durften die Zuschauer den Showtanz der Narrenzunft Rohrdorf nahezu doppelt genießen. Die Damen nahmen es sportlich auf, als die Musik plötzlich schneller als gewohnt durch die Lautsprecher dröhnte und begannen zur Freude des Publikum erneut mit ihrer Show.

Eine Zugabe lieferten die Rohrdorfer Ladies nach ihrer tatkräftigen Einsatz obendrein, was gebührend vom Publikum gewürdigt wurde. Letzte Glanzlichter setze der Showtanz der Narrenzunft Vollmaringen, die mit leuchtenden Requisiten ein farbenfrohes Lichtspiel auf der Bühne veranstalteten, wobei die gekonnt synchronen Bewegungen der Tänzerinnen und Tänzer das optische Highlight abrundeten.

Den krönenden Abschluss des Abends gestaltete die Narrenkapelle Lombaseggl-Musig von der Narrenzunft Dettingen.