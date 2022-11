1 Fabijola Noshaj ist die erste Geislinger Lesekönigin geworden. "Schokuspokus" ist ihr Lieblingsbuch. Foto: Nowotny

Dieses Jahr startete der erste Sommerferienleseclub der Stadtbücherei Geislingen. Fabijola Noshaj ist dabei Geislingens erste Lesekönigin geworden.















Geislingen - 29 Bücher hat die Elfjährige in den neun Wochen gelesen, die der Wettbewerb dauerte. An ihrem Lieblingsort, der Geislinger Stadtbücherei, erzählt sie, was sie am Lesen fasziniert, und ob sie selbst einmal Geschichten schreiben will.

Wie bist Du auf den Wettbewerb gekommen?

Ich fand es schon immer toll, in der Bücherei Bücher auszuleihen und zu lesen. Ich habe immer mehr und mehr Bücher ausgeliehen, einmal sogar 50 Stück auf einmal. Als ich im Sommer in der Bücherei von dem Wettbewerb gehört habe, wollte ich unbedingt mitmachen und gewinnen. Zu Beginn habe ich die Bewertungsbögen für die Bücher bekommen und war dann jeden zweiten Tag in der Bücherei und habe Bücher ausgeliehen.

Was hast Du gelesen?

Am liebsten lese ich Fantasy oder spannende Bücher, zum Beispiel "Die drei ???" finde ich cool. Ich lese auch gerne Geschichten über die Schule. Ich habe die Bücher ausgesucht, die mir vom Inhalt gefallen haben.

Hast Du in den neun Wochen ein Lieblingsbuch für dich entdeckt?

Ja, das Buch "Schokuspokus". Es geht um Kinder, die Zutaten für eine magische Schokolade suchen. Die Kinder arbeiten im Waisenhaus der gemeinen Agathe Nieswurz. Die stellt die "Schokuspokus-Schokolade" her. Die Kinder finden das Rezept der Schokolade und suchen dann nach den sieben Zutaten. Es gibt sieben Bände und in jedem Band suchen sie eine Zutat. Die Bücher sind spannend und lustig, mir hat alles daran gefallen. Die Bücherei hat mir sogar die nächsten Bände bestellt, damit ich weiterlesen kann.

Was gefällt Dir am Lesen?

Beim Lesen habe ich immer Bilder im Kopf, das gefällt mir. Ich mag es, dass ich egal wo ich bin, lesen kann: Ich lese wenn mir langweilig ist, wenn ich nicht einschlafen kann, in der Mittagspause in der Schule, im Zug oder im Urlaub am Bodensee. Ich habe eigentlich immer ein Buch dabei und bin neugierig, wie es in den Büchern weiter geht.

Wo liest Du am liebsten?

Um zu lesen, kuschele ich mich am liebsten in eine Decke und setzte mich auf meine Couch in meinem Zimmer. Dort lese ich auch immer meiner kleinen Schwester vor, das macht richtig Spaß. Ich lese aber auch gerne in der Bücherei.

Würdest Du gerne mal selbst Geschichten schreiben?

Ja. Mir gefällt es zu schreiben und mir Geschichten auszudenken. Ich musste nach jedem Buch immer einen Fragebogen ausfüllen und das Buch bewerten, das fand ich toll. Ich will auf jeden Fall mal ein eigenes Buch schreibe.

Info: Sommerferienleseclub

Zu Beginn des ersten Sommerferienleseclubs Geislingens bekamen die Kinder ein Logbuch zur Dokumentation des Wettbewerbs. Sie liehen die Bücher aus, die sie wollten und bei der Rückgabe der Bücher füllten sie für jedes Buch einen Bewertungsbogen aus. Für jeden abgegebenen Bewertungsbogen gab es einen Stempel ins Logbuch. Zum Ende der Aktion wurden alle Logbücher abgegeben und so nahmen die Kinder automatisch an der Verlosung teil. Pro abgegebenem Logbuch gab es einen Losabschnitt.