1 Alte Sorten sind bei den Kunden beliebt, wie Experte Jörg Brobeil erklärt. Foto: Thiercy

In den Gemüsebeeten tut sich etwas: Es gibt immer mehr außergewöhnliche Sorten. Gärtnermeister Jörg Brobeil gibt Tipps, wie im eigenen Garten geerntet werden kann – und welches Gemüse sich für Anfänger am besten eignet.









Allein Cocktailtomaten bietet Gärtnermeister Jörg Brobeil in seinem Hofladen in Geislingen und auf den regionalen Märkten in neun verschiedenen Sorten an. Auch himbeerfarbene Karotten oder weiße Bete liegen im Trend.