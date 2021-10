2 Und rein damit: Die Sandsäcke werden in die Autos geladen. Foto: Breisinger

"Die Sandsäcke werden von mal zu mal schwerer", sagte ein Mitglied der Geislinger Jugendfeuerwehr. Eine nachvollziehbare Aussage, denn für die Geislinger Wehrangehörigen wie für die Bauhofmitarbeiter war am Samstagvormittag Schwerstarbeit angesagt.















Geislingen - Auf dem Gelände des Geislinger Bauhofes galt es, im Rahmen des gemeinsam veranstalteten Hochwasser-Infotags insgesamt 1600 Sandsäcke, die zur Hochwasser-Bekämpfung dienen sollen, zu befüllen und den Interessierten im Fahrzeug zu verstauen. Die ersten zehn Sandsäcke waren kostenlos, alle weiteren kosteten 2,50 Euro. "Mit 1000 Sandsäcken rechneten wir ursprünglich, 1300 wurden insgesamt vorbestellt, 300 Sandsäcke wurden spontan abgeholt – bei 1600 mussten wir die Aktion beenden", erklärte Bauhofchef Andreas Hoch.

"Sobald es ständig zu Starkregen kommt, befinde ich mich in Alarmstimmung"

"Schon mit einer geringen Anzahl von Sandsäcken lassen sich tiefer liegende Fenster und Türen abdichten", erörterte der Geislinger Stadtkommandant Marc Brobeil. Hochwassergefährdete Gebiete in Geislingen seien der Riedbach, das Wohngebiet Hung und das Gebiet rund um den Fischweiher, berichtete Bianca Schuler, Leiterin des Hochwasser-Risikomanagents für die Stadt Geislingen.

"Sobald es ständig zu Starkregen kommt, befinde ich mich in Alarmstimmung, kontrolliere die Risikogebiete und setzte mich gegebenenfalls mit der Feuerwehr in Verbindung", so Bauhofchef Hoch. "Natürlich hängt ein Hochwasser in erster Linie von der Topographie ab, aber wenn die Kanalisation den Wassermassen nichts mehr entgegen zu setzen hat, kann es letzten Endes jeden treffen", warnte Feuerwehrkommandant Brobeil.

Doch nicht nur die Sandsäckeaktion stand bei diesem Infotag im Vordergrund, es war für die Geislinger Wehr ein Anlass, sich wieder einmal der Öffentlichkeit zu präsentieren. Der Einsatzwagen durfte begutachtet werden, die Feuerwehr stellte ihre Pumpen aus, und die Einsatzkräfte informierten die Besucher, was jeder selbst tun kann, um Hochwasser zu vermeiden oder sein Heim vor selbigem zu schützen.

Katastrophe war ein Wachrütteln

An den letzten großen Hochwassereinsatz in Geislingen kann sich kein Beteiligter mehr erinnern, aber dass es auch den Zollernalbkreis schwer treffen kann, zeigte die Flut im Killertal 2008, an deren Bekämpfung sich die Geislinger Feuerwehr beteiligte. Noch schlimmer traf es unlängst das Ahrtal; an den Aufräumarbeiten in den schwer getroffenen Städten Walporzheim und Mayschoß beteiligte sich auch das Geislinger Bauhofteam mit drei Mitarbeitern sowie ein Mitglied der Geislinger Stadtverwaltung. "Diese Katastrophe war für mich ein Wachrütteln und mit ein Grund für diesen Infotag. Wenn man es nicht selbst gesehen hat, dann kann über sich über diese Ausmaße kein Bild machen, wie schwer die Anwohner betroffen waren. Die Helfer vor Ort wollten uns nicht mehr gehen lassen", blickte Hoch zurück.

"Dieser Infotag zeigte, wie sehr Bauhof, Stadtverwaltung und Feuerwehr Hand in Hand gehen. An Tagen wie diesen ist man als Bürgermeister besonders stolz auf seine Feuerwehr und seine Bauhofmitarbeiter", sagte Geislingens Rathauschef Oliver Schmid als Fazit.